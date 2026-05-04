புதுச்சேரியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை
ஹைதராபாத்: புதுச்சேரி சட்டப் பேரவை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று தொடங்குகிறது.
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த ஏப்ரல் 9-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில் மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் பதிவாகின.
புதுச்சேரியில் மொத்தம் 9,50,311 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 4,46,361. பெண் வாக்காளர்கள் 5,03,810. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 140. மொத்த வாக்காளர்களில் சுமார் 91.23 சதவீத வாக்குகள் அன்றைய தினம் பதிவானது.
அதிகபட்சமாக உசுடு தொகுதியில் 94% வாக்குகள் பதிவாகின. குறைந்தபட்சமாக மாஹே தொகுதியில் 77.41% வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறுகிறது. புதுச்சேரியில் மொத்தம் 6 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. 23 தொகுதிகளுக்கு புதுச்சேரியில் 3 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. லாஸ்பேட்டை அரசு பெண்கள் பொறியியல் கல்லூரி, நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மற்றும் தாகூர் அரசு கலைக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் 23 தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.
காரைக்கால் பகுதியில் உள்ள 5 தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெறுகிறது.
மாஹே தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை அங்குள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியிலும், ஏனாம் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை அங்குள்ள அரசு கலைக் கல்லூரியிலும் நடைபெறுகிறது.
பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக 2,600-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.