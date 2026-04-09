புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: விறுவிறுப்பாக தொடங்கியது வாக்குப்பதிவு

புதுச்சேரி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேரலை
புதுச்சேரி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேரலை (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 7:10 AM IST

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக புதுச்சேரி முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ், பாஜக, அதிமுக, லட்சிய ஜனநாயகக் கட்சி அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் (என்டிஏ), திமுக, காங்கிரஸ், விசிக அங்கம் வகிக்கும் இந்தியா கூட்டணிக்கும் இடையே அங்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது.

இவற்றை தவிர, நாம் தமிழர், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகிய கட்சிகளும் களத்தில் உள்ளன.

30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 294 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். 9 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 630 பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். அவர்களில் 5.03 லட்சம் பெண் வாக்காளர்களும், 4.4 லட்சம் ஆண் வாக்காளர்களும் உள்ளனர். தேர்தலுக்காக புதுச்சேரி முழுவதும் 1,099 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தேர்தல் பணிகளில் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் ஈடுபடவுள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.

தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிக்க ஏதுவாக, இன்று புதுச்சேரியில் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தனியார் நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை கடுமையான போட்டி நிலவி வருகிறது. இளைஞர்களின் பெரும் ஆதரவுடன் விஜய்யின் தவெக களமிறங்கியுள்ளதே இதற்கு காரணம்.

மேலும், தவெக களமிறக்கியுள்ள வேட்பாளர்களில் பலர் முன்னாள் எம்எல்ஏக்களாகவும் இருப்பதால் ஆளுங்கட்சிக்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் கடும் சவாலாக தவெக உருவாகியுள்ளது.

LIVE FEED

7:45 AM, 9 Apr 2026 (IST)

தேர்தல் திருவிழாவில் பங்கெடுங்கள்: பிரதமர் மோடி அழைப்பு

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் உற்சாகமாக தொடங்கியுள்ளது. வாக்காளர்கள் அனைவரும் இந்த தேர்தலில் தங்களின் அதிகபடியான பங்களிப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக, இளைஞர்களும், பெண்களும் தேர்தல் திருவிழாவில் பங்கேற்று ஜனநாயக மாண்புகளை வலிமைப்படுத்த வேண்டும். புதுச்சேரியின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க ஒவ்வொரு ஓட்டும் அவசியம்.

7:36 AM, 9 Apr 2026 (IST)

உற்சாகமாக வாக்களிக்கும் மக்கள்

புதுச்சேரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் மக்கள் காலை முதலே உற்சாகமாக நீண்டவரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர்.

