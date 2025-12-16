ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: அறிமுகப்படுத்தப்படும் புதிய வேலை வாய்ப்பு திட்டங்கள்

மக்களவை அமர்வு
மக்களவை அமர்வு (Sansad TV)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 16, 2025 at 11:44 AM IST

December 16, 2025 at 1:30 PM IST

கடந்த 1ஆம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர், முதல் இரண்டு நாள்கள் அமளியில் முடிந்தாலும், டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் ஓரளவுக்கு அமைதியாக நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த வாரம் முழுக்க நாடாளுமன்ற நிகழ்வுகள் ஆக்கபூர்வமாக நடைபெற்றன. வந்தே மாதரம், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், டெல்லி காற்று மாசு ஆகியவை குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பாகவும் காரசார விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச.14) வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் டெல்லியில் போராட்டம் நடைபெற்றது. அதில் பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்ட நிலையில், அதற்கு ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமென பாஜக எம்.பிக்கள் நேற்று (டிச.15) அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் மதியம் வரை அவை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் இன்று காலை 11 மணியிலிருந்து அவை கூடி நடைபெற்று வருகிறது. மத்திய அரசு இன்று மக்களவையில் விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் மற்றும் அஜீவிகா மிஷன் (கிராமீன்) போன்ற புதிய வேலை வாய்ப்பு மசோதாக்களை (VB-G RAM G) அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக தெரிகிறது.

LIVE FEED

1:26 PM, 16 Dec 2025 (IST)

காந்தி பெயர் நீக்க மசோதா தாக்கல்: எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளி

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) பெயர் மாற்றம் தொடர்பான மசோதாவை மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தாக்கல் செய்த நிலையில், இதற்கு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அவையின் மையப்பகுதிக்கு வந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் இந்த மசோதாவை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப்பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். பெயரை மாற்றுவதில் காட்டும் அக்கறையை, மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் பாஜக அரசு காட்டுவதில்லை என்று கோஷம் எழுப்பினர்.

1:22 PM, 16 Dec 2025 (IST)

'விக்சித் பாரத்-ரோஸ்கர் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன் (கிராமின்) மசோதாவை தாக்கல் செய்த சிவராஜ் சிங் சவுகான்

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) பெயர் மாற்றம் தொடர்பான 'விக்சித் பாரத்-ரோஸ்கர் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன்' (கிராமின்) (VB–G RAM G) மசோதாவை மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். ஏற்கனவே இருக்கும் 100 நாட்கள் வேலை திட்டத்தின் காலத்தை 125 நாட்களாக அதிகரிக்க இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது. வளமான மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட கிராமப்புற இந்தியாவை உருவாக்க இந்த மசோதா பேருதவியாக இருக்கும் என மக்களவையில் மசோதாவை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

1:00 PM, 16 Dec 2025 (IST)

நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் காந்தி பெயர் நீக்க விவகாரம்: காங்கிரஸ் போர்க்கொடி

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) பெயரை மாற்றுவதற்கு புதிய மசோதாவை மத்திய அரசு இன்று தாக்கல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே பேசிய காங்கரிஸ் எம்.பி மணீஷ் திவாரி, "ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட மிகவும் வெற்றிகரமான திட்டங்களில் இது முக்கியமானது. அதன் காரணமாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாஜக அரசு அந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் நிதியை ஒதுக்கி வந்தது. கோவிட் -19 காலத்தில் லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்களது கிராமங்களுக்கு திரும்பியபோது இந்த திட்டம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தது. ஆனால், இன்றைக்கு இந்த திட்டத்தின் பெயரை மாற்றுவது என்ற மத்திய அரசின் முடிவு மிகவும் தவறானது" என்றார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

