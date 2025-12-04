ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: காற்று மாசை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள்
நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள் (SANSAD TV)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 11:48 AM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 12:04 PM IST

Choose ETV Bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த திங்கள்கிழமை (டிச.1) தொடங்கியது. SIR விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள் முதல் இரண்டு நாள்கள் முற்றிலும் முடங்கின. இதனையடுத்து, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா நேற்று முன்தினம் மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டினார். அப்போது நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து நேற்று முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நிகழ்வுகள் சமூகமாக நடைெபெற்று வருகின்றன. நடப்பு கூட்டத்தொடரின் நான்காம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று காலை 11 மணியளவில் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

LIVE FEED

11:45 AM, 4 Dec 2025 (IST)

காற்று மாசை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் -காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

தலைநகர் டெல்லி மற்றும் வடமாநிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள காற்று மாசு பொதுமக்களின் உடல்நலத்துக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. எனவே, இதனை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் மாணிக்கம் தாகூர், விஜய் வசந்த் உள்ளிட்டோர் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்தனர்.

Last Updated : December 4, 2025 at 12:04 PM IST

TAGGED:

SIR
LOK SABHA
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
மக்களவை முடக்கம்
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.