நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: காற்று மாசை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்
Published : December 4, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:04 PM IST
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த திங்கள்கிழமை (டிச.1) தொடங்கியது. SIR விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள் முதல் இரண்டு நாள்கள் முற்றிலும் முடங்கின. இதனையடுத்து, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா நேற்று முன்தினம் மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டினார். அப்போது நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து நேற்று முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நிகழ்வுகள் சமூகமாக நடைெபெற்று வருகின்றன. நடப்பு கூட்டத்தொடரின் நான்காம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று காலை 11 மணியளவில் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
LIVE FEED
காற்று மாசை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் -காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்
தலைநகர் டெல்லி மற்றும் வடமாநிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள காற்று மாசு பொதுமக்களின் உடல்நலத்துக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. எனவே, இதனை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் மாணிக்கம் தாகூர், விஜய் வசந்த் உள்ளிட்டோர் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்தனர்.