நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: பணிந்த மத்திய அரசு; SIR விவகாரம் குறித்து இன்று விவாதம்?
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 1-ம் தேதி தொடங்கியது. ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடரையும் அமளி இல்லாமல் அமைதியாக நடத்துவது சபாநாயகருக்கு கடும் சவாலான விஷயமாகவே இருந்து வருகிறது. நடப்பு கூட்டத்தொடரின் முதல் இரண்டு நாள்களும் அவ்வாறே அமைந்தது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த (SIR) விவகாரம் குறித்து மக்களவையில் உடனடியாக விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நாள் முதலே தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தன. ஆனால் அவர்களின் கோரிக்கைக்கு அவை தலைவர் ஓம் பிர்லா செவிசாய்க்காததால் நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள் முதல் இரண்டு நாள்கள் முற்றிலும் முடங்கின.
இதனையடுத்து சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா நேற்று (டிச.2) மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டினார். இதில், அவையை சுமூகமாக நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. அப்போது SIR விவகாரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் உடனடியாக விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்ற தங்களது நிலைப்பாட்டில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் இறங்கி வந்ததாக தெரியவில்லை. இதனையடுத்து இந்த விவகாரம் குறித்து மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு ஒப்புகொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் காரணமாக இன்று அவை நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக மக்களவை நடவடிக்கைகள் இன்று சமூகமாக நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.