நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நேரலை: SIR விவகாரம் மக்களவை, மாநிலங்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு
Published : December 2, 2025 at 10:30 AM IST|
Updated : December 2, 2025 at 11:30 AM IST
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று துவங்கியது.காலை 11 மணிக்கு அவை நிகழ்வுகள் தொடங்கிய உடனே, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் குறித்து அவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் வலியுறுத்தினர். ஆனால், அவரது கோரிக்கைகளுக்கு மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா செவிசாய்க்காததால், நண்பகல் 12, பிற்பகல் 2 மணி என அவை இரண்டு முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பின்னர் அவை கூடிய பிறகும் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி தொடர்ந்ததால் மக்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.
முன்னதாக மாநிலங்களவை தலைவரும், குடியரசு துணைத் தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை வாழ்த்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோர் அவையில் பேசினர்.
இந்த நிலையில் நடப்பு கூட்டத்தொடரின் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று காலை 11 மணிக்கு துவங்குகின்றன.
LIVE FEED
மக்களவை மீண்டும் ஒத்திவைப்பு
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) தொடர்பாக விவாதம் நடத்த வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அவை மீண்டும் கூடியதும் எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் மீண்டும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதே காரணத்திற்காக மாநிலங்களவையும் பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு நாங்கள் செவிசாய்க்கிறோம். எந்தவொரு விவகாரம் குறித்தும் இந்த அவையில் விவாதம் நடத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். எனவே, எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் முதலில் அவர்களின் இருக்கைக்கு சென்று அமைதியாக அமர வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மக்களவை 12 மணிவரை ஒத்திவைப்பு
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் குறித்து இன்றே விவாதம் நடத்த கோரி எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுப்பட்டதால், நாடாளுமன்ற மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதேசமயம், காலை 11 மணிக்கு துவங்கிய மாநிலங்களவை நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து சுமூகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
SIR - நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் திமுக எம்பிக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்கள், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) பணிகளை கண்டித்து, எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த பல்வேறு தலைவர்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை 10:45 மணியளவில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் எம்பிக்கள், திமுக உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியை சேர்ந்த பல்வேறு கட்சிகளின் எம்பிக்கள் இந்த ஆ்ர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
SIR - ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் கொடுத்த காங்கிரஸ்
தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்கள், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் தற்போது வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் (SIR) நடைபெற்று வருகின்றன. முறையாக திட்டமிடப்படாமலும், அவசர கதியில் நடத்தப்பட்டு வரும் இந்தப் பணியை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. அத்துடன், இந்தப் பணியை மேற்கொண்டுவரும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) பணிச்சுமை காரணமாக மரணமடைவதாகவும் தகவல் வருவதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. எனவே, இந்த விவகாரம் குரித்து மக்களவையில் உடனடியாக விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் எம்.பிய மாணிக்கம் தாகூர், மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸை இன்று அளித்துள்ளார்.
கே.சி.வேணுகோபால், விஜய் வசந்த் ஆகிய காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களும் மக்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர கோரியுள்ளனர்.