ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: இன்றைய நிகழ்வுகளின் முக்கிய அப்டேட்

மக்களவை நிகழ்வுகள் -கோப்புப்படம்
மக்களவை நிகழ்வுகள் -கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 11, 2025 at 11:23 AM IST

Choose ETV Bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால், கூட்டத்தொடரின் முதல் இரண்டு நாட்கள் மக்களவை நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் முடங்கின. இதனையடுத்து அனைத்துக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அழைத்துப் பேசியதையடுத்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நடவடிக்கைகள் சுமூகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

நடப்பு கூட்டத்தொடரின் முக்கிய நிகழ்வாக, 'வந்தே மாதரம்' பாடல் இயற்றப்பட்டு 150 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி, மக்களவையில் 8ஆம் தேதி விவாதம் நடைபெற்றது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவாதத்தை தொடங்கி வைக்க, காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி, தமிழக எம்பிக்கள் ஆ.ராசா, துரை வைகோ, சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.

மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வாக, SIR குறித்து மக்களவையில் நேற்று (டிச.9) விவாதம் நடைபெற்றது. விவாதத்தை துவக்கி வைத்த மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, நாட்டின் ஜனநாயகத்தை சிதைக்கும் நோக்கில் தேர்தல் ஆணையத்தை மத்திய பாஜக அரசு கைப்பாவையாக பயன்படுத்தி வருவதாக குற்றம்சாட்டினார். நேற்றைய தினமும் SIR, வந்தே மாதரம் குறித்த விவாதங்கள் மாநிலங்களவையில் நடைபெற்றன.

இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் 9-ம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இன்றைய கூட்டத்தொடரில் அவைகளில் விவாதிக்கப்படும் முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இங்கு காணலாம்.

TAGGED:

SIR
VANDE MATARAM
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
எஸ்ஐஆர்
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.