நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தால் முடங்கியது மக்களவை

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் - கோப்புப்படம்
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் - கோப்புப்படம் (ANI)
Published : December 12, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 2:12 PM IST

கடந்த 1-ம் தேதி தொடங்கிய, நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் முதல் இரண்டு நாள்கள் அமளியில் முடிந்தாலும், டிசம்பர் 3-ம் தேதி முதல் அமைதியாக நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக, இந்த வாரம் அனைத்து நாள்களிலும் நாடாளுமன்ற நிகழ்வுகள் ஆக்கபூர்வமாக நடைபெற்று வருகின்றன. லந்தே மாதரம், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் ஆகியவை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் காரசார விவாதங்கள் நடைபெற்று நிலையில், டெல்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் தலையாய பிரச்னையாக உருவெடுத்துள்ள காற்று மாசு குறித்து மக்களவையில் இன்று விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் உரையாற்றி வருகின்றனர். நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இங்கு காணலாம்.

1:24 PM, 12 Dec 2025 (IST)

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தால் முடங்கியது மக்களவை

இன்றைய மக்களவைக் கூட்டத்தொடரில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்குர் எழுப்பி பேசினார். நீதிமன்ற உத்தரவை தமிழக அரசு அவமதித்துவிட்டதாகவும், திருப்பரங்குன்றத்தில் பக்தர்கள் தீபம் ஏற்றுவதை தடுத்ததாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். அனுராக் தாக்குரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட்டு கோஷமிட்டனர். இதனால் மக்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

Last Updated : December 12, 2025 at 2:12 PM IST

