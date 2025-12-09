நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: SIR மக்களவையில் விவாதத்தை தொடங்குகிறார் ராகுல்
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் 7 ஆம் நாள் நிகழ்வுகள்: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த டிசம்பர் 1-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால், கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய முதல் இரண்டு நாள்கள் மக்களவை நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் முடங்கின. இதனையடுத்து அனைத்துக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை அவைத் தலைவர் அழைத்துப் பேசியதையடுத்து டிசம்பர் 3-ம் தேதி முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நடவடிக்கைகள் அமைதியாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அவை நடவடிக்கைகளில் முக்கிய நிகழ்வாக, 'வந்தே மாதரம்' பாடல் இயற்றப்பட்டு 150 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி, மக்களவையில் நேற்று விவாதம் நடைபெற்றது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவாதத்தை தொடங்கி வைக்க காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி, தமிழக எம்பிக்கள் ஆ.ராசா, துரை வைகோ, சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.
இன்று மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வாக, SIR குறித்து மக்களவையில் இன்று விவாதம் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விவாதத்தை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி துவக்கி வைக்க உள்ளார்.