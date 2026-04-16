ETV Bharat / bharat

கூடியது நாடாளுமன்றம்: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு

நாடாளுமன்ற மக்களவை
நாடாளுமன்ற மக்களவை (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 11:41 AM IST

Choose ETV Bharat

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சட்டத்திருத்த மசோதாக்களை நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் இன்று (ஏப்ரல் 16) காலை 11.00 மணிக்கு தொடங்கியது.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மூலம் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 534-லிருந்து 850 ஆக உயர்கிறது. இந்த மசோதாவுக்கு தமிழ்நாடு, கேரளம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. எனினும், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையிலான தெலுங்கு தேசம் கட்சி, இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் கூறுகின்றன.

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ, "தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் வதந்தி பரப்புவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்; பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பி மக்களை எதிர்க்கட்சிகள் குழப்புகின்றனர். மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை எப்படியாவது தோற்கடிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் காரணத்தைத் தேடுகின்றனர்" என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இதனிடையே, டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர். கூட்டத்தில் ராகுல்காந்தி, டி.ஆர்.பாலு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்று பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு நாடாளுமன்ற மக்களவையில் உரையாற்றவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

PARLIAMENT SPECIAL SESSION
DELIMITATION BILL
WOMENS RESERVATION BILL
NDA
PM NARENDRA MODI SPEECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.