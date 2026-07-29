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பொதுத்தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதா விவாதம்- நண்பகல் 12.30-க்கு ராகுல் காந்தி பேச்சு

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 9:53 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 10:21 AM IST

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புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் இன்று (ஜூலை 29, 2026), நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பிய பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதா, 2026 மீதான விவாதம் மக்களவையில் தொடர்ந்து நடைபெறவுள்ளது. நேற்று நள்ளிரவு வரை நீடித்த இந்த விவாதத்தின் தொடர்ச்சியாக, இன்றைய அமர்விலும் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளிடையே காரசாரமான விவாதங்கள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீட் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான மசோதாவின் முக்கியத்துவத்தை கருதி, விவாத நேரத்தை 10 மணி நேரம் வரை நீட்டிக்க அரசு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.

நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக அவசர விவாதம் நடத்தக் கோரி, காங்கிரஸ் எம்பி சையத் நசீர் உசேன் மாநிலங்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் மேம்பாட்டு (திருத்த) மசோதா, 2026 மாநிலங்களவையில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளது.

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10:18 AM, 29 Jul 2026 (IST)

ராகுல் காந்தி 12.30 மணிக்கு உரை

பொதுத்தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு மசோதா மீதான விவாதத்தில், மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று நண்பகல் 12.30-க்கு உரையாற்றுகிறார்.

9:47 AM, 29 Jul 2026 (IST)

ராகுல்காந்தி இன்று உரை

பொதுத்தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு மசோதா மீதான விவாதத்தில், மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று உரையாற்றுகிறார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, 'பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவு (திருத்த) மசோதா, 2026'-ஐ இன்று மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில், 'உச்ச நீதிமன்ற (நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை) திருத்த மசோதா, 2026'-ஐ மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் பரிசீலனைக்குக் கொண்டு வருகிறார்.

Last Updated : July 29, 2026 at 10:21 AM IST

TAGGED:

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடர்
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