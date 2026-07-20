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சற்று நேரத்தில் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்| எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்

மக்களவை - கோப்புப்படம்
மக்களவை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 9:46 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 10:36 AM IST

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புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று (ஜூலை 20, 2026) தொடங்குகிறது. இந்த கூட்டத்தொடர் அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி வரை மொத்தம் 19 அமர்வுகளாக நடைபெற உள்ளது.

மத்திய அரசு இந்த கூட்டத்தொடரில் 7-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய மசோதாக்களைத் தாக்கல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான 131-வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா ஆகியவற்றை மீண்டும் கொண்டு வர அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இது தவிர, தேசிய கௌரவ அவமதிப்பு தடுப்பு (திருத்த) மசோதா - 2026, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு (திருத்த) மசோதா, வருமான வரி (திருத்த) மசோதா 2026 மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை திருத்த மசோதா ஆகியவையும் பரிசீலனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

மேலும், ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி 30 நாட்களுக்கு மேல் சிறையில் இருந்தால், தானாகவே முதல்வர் அல்லது பிரதமர் பதவி பறிபோகும் வகையிலான மசோதாவைத் தாக்கல் செய்யவும் மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய அரசுக்கு பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்களில் முட்டுக்கட்டை போட எதிர்க்கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன. இளநிலை நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் திருத்தப் பணியில் நிகழ்ந்த குளறுபடிகள் குறித்து விவாதிக்க எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளன.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தை அவையில் எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.

இது மட்டுமல்லாமல், அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடையில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் புயலைக் கிளப்ப எதிர்க்கட்சிகள் முடிவெடுத்துள்ளன.

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10:26 AM, 20 Jul 2026 (IST)

ஆக்கப்பூர்வமான விவாதம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் - மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் சற்று முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "நாடாளுமன்றம் என்பது மக்கள் நலத் திட்டங்களையும், கொள்கைகளையும் விவாதிப்பதற்கான தளம். அது நாடகங்கள் நடத்துவதற்கான இடம் அல்ல" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், சில கட்சிகள் தங்களுக்கு மாநிலங்களில் மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு கிடைக்காத விரக்தியையும் கவலையையும் நாடாளுமன்ற அவைகளில் வந்து கொட்டுகின்றன என்று எதிர்க்கட்சிகளை சாடினார்.

மேலும், "எதிர்க்கட்சிகள் பல ஆண்டுகளாக இதே போன்ற அரசியல் ஆட்டங்களை விளையாடி வருகின்றன. ஆனால் நாடு அதனை ஏற்கவில்லை. எனவே அவர்கள் தங்களது அணுகுமுறையையும், வியூகத்தையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அதற்குத் தாம் ஆலோசனைகள் வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம்" என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார்.

முதன்முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்துள்ள இளம் எம்பிக்கள் தங்களது தொகுதிப் பிரச்சினைகளையும், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்களையும் அவையில் பேச மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார்கள். ஆனால், சில கட்சிகள் தங்களின் சுயநல அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்காக அவையை முடக்கி, புதிய எம்பிக்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கின்றன. அனைத்துக் கட்சிகளும் புதிய எம்பிக்களுக்கு பேச வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

புதிய துணை ஜனாதிபதியும், மாநிலங்களவைத் தலைவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவையை வழிநடத்தவிருக்கும் முதல் கூட்டத் தொடர் இது என்பதை பிரதமர் மோடி சுட்டிக் காட்டினார்.

நாடாளுமன்றத்தின் 19 அமர்வுகளில் மக்கள் நலன் சார்ந்த முக்கியப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மசோதாக்கள் குறித்து ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் விவாதங்கள் ஆழமாக இருக்கும் போது தான், வலுவான முடிவுகளும் ஆக்கப்பூர்வமான பலன்களும் கிடைக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார்.

10:22 AM, 20 Jul 2026 (IST)

டெல்லியில் போலீசார் தடியடி

நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலகக் கோரி கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தை இன்று முற்றுகையிடப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர். இதனையடுத்து டெல்லியில் 144 தடை உத்தரவை போலீசார் அமல்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், இணையதள சேவையும் துண்டிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், போலீசாரின் தடையை மீறி, ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த இளைஞர் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்றனர். அப்போது, அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது இரு தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. தடையை மீறி பேரணியாக செல்ல முயன்ற இளைஞர்களை தடியடி நடத்தி போலீசார் கலைத்தனர்.

10:16 AM, 20 Jul 2026 (IST)

நாடாளுமன்றத்திற்கு ராகுல்காந்தி வருகை

பரபரப்பான சூழலில் நாடாளுமன்றம் இன்று கூடும் நிலையில், அதில் பங்கேற்பதற்காக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி வருகை தந்துள்ளார்.

10:08 AM, 20 Jul 2026 (IST)

தீவிர வாகன தணிக்கையில் போலீசார்

இளநிலை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் குளறுபடி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சார்பில் டெல்லியில் இன்று நாடாளுமன்ற முற்றுகைப் போராட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், போராட்டத்தை முறியடிக்கும் வகையில் டெல்லியில் தடை உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், டெல்லி முழுவதும் போலீசார் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

10:04 AM, 20 Jul 2026 (IST)

தமிழ்நாட்டு எம்பிக்களின் ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ்கள்

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான இன்று (ஜூலை 20, 2026), தமிழ்நாட்டின் முக்கியக் கட்சியான திமுக நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் 'மேகதாது அணை விவகாரம்' குறித்து விவாதிக்க ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது.

மக்களவையில் திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவரும் அக்கட்சியின் பொருளாளருமான டி.ஆர். பாலு மக்களவைச் செயலகத்தில் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.

மாநிலங்களவையில் திமுக மாநிலங்களவைக் குழுத் தலைவரான திருச்சி சிவா, அவையின் வழக்கமான பணிகளை ஒத்திவைக்கக் கோரி நோட்டீஸ் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

இதே போல், விருதுநகர் தொகுதி காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான மாணிக்கம் தாகூர், நீட் இளநிலை தேர்வில் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகள் குறித்து விவாதிக்க கோரி மக்களவையில் தனியாக ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

10:01 AM, 20 Jul 2026 (IST)

நீட் குளறுபடி குறித்து விவாதிக்க ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி. சந்தோஷ் குமார், நீட் தேர்வு குளறுபடிகள் குறித்து விவாதிக்கக் கோரி மாநிலங்களவையில் விதி 267-ன் கீழ் ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.

9:59 AM, 20 Jul 2026 (IST)

மார்க்சிஸ்ட் எம்பி நோட்டீஸ்

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான இன்று (ஜூலை 20, 2026), மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஜான் பிரிட்டாஸ், 'தேசிய கௌரவத்திற்கு அவமதிப்பு தடுப்பு (திருத்த) மசோதா - 2026' அவையில் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை எதிர்த்து மாநிலங்களவை தலைவருக்கு விதி 67-ன் கீழ் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.

9:56 AM, 20 Jul 2026 (IST)

மாநிலங்களவையிலும் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ்

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ரன்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா, அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக மாநிலங்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.

9:54 AM, 20 Jul 2026 (IST)

காங்கிரஸ் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம்

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கே.சி. வேணுகோபால், அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க இன்று (ஜூலை 20, 2026) மக்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.

Last Updated : July 20, 2026 at 10:36 AM IST

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