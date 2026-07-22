மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் 3-வது நாள்| நாடாளுமன்றத்திற்கு கறுப்பு உடையில் வந்த எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள்
Published : July 22, 2026 at 10:18 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 10:29 AM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரின் 3-வது நாள் கூட்டம் இன்று காலை 11 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டங்களால் இரு அவைகளும் இன்றும் முடங்கும் சூழல் நிலவுகிறது.
இளநிலை நீட் தேர்வு முறைகேடு சர்ச்சை மற்றும் டெல்லியில் போராடிய மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட காவல் துறை தடியடி ஆகிய விவகாரங்களை முன்னிறுத்தி, காங்கிரஸ் மற்றும் 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் அவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ்களை வழங்கியுள்ளன. மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், இன்று காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் அனைவரும் கறுப்பு உடை அணிந்து அவைக்கு வர முடிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும், கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரின் ராஜிநாமாவை வலியுறுத்தி அவையின் மையப்பகுதிக்குச் சென்று முழக்கமிட திட்டமிட்டுள்ளனர்.
எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு மத்தியிலும், இன்று முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மாநிலங்களவையில் தேசியப் பாடலுக்கு சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பு வழங்கும் 'வந்தே மாதரம் (திருத்த) மசோதா, 2026' அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.
மக்களவையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வகை செய்யும் 'உச்ச நீதிமன்ற (நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை) திருத்த மசோதா' பரிசீலனைக்கு வரவுள்ளது.
காலை 11 மணிக்கு அவை தொடங்கியதும் கேள்வி நேரத்தை ரத்து செய்து விட்டு நீட் விவகாரத்தை உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் பிடிவாதமாக இருப்பதால், இன்றைய கூட்டமும் பெரும் பரபரப்புடன் தொடங்கவுள்ளது.
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கறுப்பு உடையில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள்
நாடாளுமன்றம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கூடவுள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் கறுப்பு உடை அணிந்து வந்துள்ளனர். டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீதான தாக்குதல் மற்றும் பிரதமர் இல்லம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்பிக்கள் கைது செய்யப்பட்டது உள்ளிட்டவற்றுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் இவர்கள் இன்று கறுப்பு உடையில் நாடாளுமன்றம் வந்துள்ளனர்.
அமித் ஷா, தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்
டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட காவல்துறை தடியடிக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக அக் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பவன் கேரா 'எக்ஸ்' தளத்தில், "மத்திய அமைச்சர்கள் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் அமித் ஷா ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும். அத்துடன் அவர்கள் தங்கள் செயல்களுக்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
மாணவர்களை அவமானப்படுத்திய மற்றும் கொடூரமாகத் தாக்கிய ஒவ்வொருவரும் — அவர்கள் அரசுத் தரப்பைச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது மற்றவராக இருந்தாலும் சரி — அடையாளம் காணப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டு, அவர்கள் மீது மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் உடனடியாகத் திரும்பப் பெறப்பட வேண்டும்.
அமைதியான முறையில் போராடிய மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட காவல்துறை தாக்குதல் மற்றும் இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து ஜூலை 22 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையான மற்றும் அர்த்தமுள்ள விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும்.
குறைந்தபட்சம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுக்கும் — குறிப்பாக டெல்லி வீதிகளில் தாக்கப்பட்ட மற்றும் அவமானப்படுத்தப்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் — நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோர வேண்டும்" என்று கேரா குறிப்பிட்டுள்ளார்.