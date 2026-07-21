LIVE UPDATE: 2-வது நாளாக முடங்கிய நாடாளுமன்றம்| இரு அவைகளும் பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு
Published : July 21, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 12:40 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் 2-வது நாள் கூட்டம் இன்று (ஜூலை 21, 2026) நடைபெறுகிறது.
கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளை போலவே, இன்றைய 2-வது நாளிலும் நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் புயலை கிளப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்திவைப்புத் தீர்மானம் கொண்டு வந்து இந்த விவகாரம் குறித்து உடனடி விவாதம் நடத்த வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் இதர கூட்டணி எம்பி-க்கள் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கக் கோரியும், தேசிய தேர்வு முகமைக்கு (NTA) எதிராகவும் தொடர்ந்து கருத்துகளை முன் வைத்து வருகின்றனர்.
மேலும், ஜந்தர் மந்தரில் போராடி வந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்ட விவகாரம் மற்றும் லடாக்கிற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து (6-வது அட்டவணை) வழங்குவது தொடர்பான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் இன்று குரல் எழுப்ப திட்டமிட்டுள்ளனர்.
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பிரதமர் மோடி மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் - ராகுல் காந்தி
சபாநாயகரை சந்தித்த பின், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "நேற்று நடந்த சம்பவத்திற்கு மோடி இதுவரை மன்னிப்பு கூட கேட்கவில்லை. தேர்வு முறை குளறுபடிகளை எதிர்த்து இளைஞர்கள் போராடி வருகின்றனர். இந்த ஆட்சியில் கல்வி மற்றும் தேர்வு ஆகியவை கரையான் அரித்தது போல மோசமடைந்து விட்டது என்பது நாட்டிற்கே தெரியும். பிரதமர் ஏன் இன்னும் மௌனமாக இருக்கிறார்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசிய ராகுல் காந்தி, "தர்மேந்திர பிரதான் ஒரு இடைத் தரகர். நிச்சயமாக அவர் பதவி விலக வேண்டும். ஆனால், மாணவர்களை தாக்க டெல்லி காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டது யார்? உள்துறை அமைச்சர் தான்" என்றும் அவர் கூறினார்.
இரு அவைகளும் பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு
மக்களவை 12 மணிக்கு கூடியதும், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பினர். மேலும் தமிழ்நாடு எம்பிக்கள் மேகதாது அணை கட்டும் கர்நாடக அரசின் நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று முழக்கம் எழுப்பினர். இது தவிர நீட் விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரியும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து அவையை நண்பகல் 2 மணி வரை ஒத்தி வைத்தார் மக்களவையை நடத்திக் கொண்டிருந்த சந்தியா ராய்.
இதே போல், மாநிலங்களையிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால், அவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
பிரதமருக்கு பிரியங்கா காந்தி வேண்டுகோள்
நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி எம்பி, டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார். அப்போது அவர் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், "போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் நம் நாட்டின் இளைஞர்கள். அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை பிரதமர் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும். நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு காரணமானவர்கள் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
சபாநாயகருடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் சந்திப்பு
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் இன்று நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை ராகுல் காந்தி தலைமையில் அனைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் சந்தித்தனர்.
இது தொடர்பாக ராகுல்காந்தி தனது எக்ஸ் தள பதிவில், "நேற்று மாணவர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட கொடூரம் குறித்தும், தேர்வு நெருக்கடிக்கு அரசு முற்றிலும் பொறுப்பேற்காமல் இருப்பது குறித்தும் நாடாளுமன்றம் விரிவாக விவாதிக்க வேண்டும். தங்கள் எதிர்காலம் குறித்த நியாயமான கேள்விகளைக் கேட்டதற்காக மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டனர். இந்திய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தால் விவாதிக்க முடியாவிட்டால், அது எதற்கு இருக்கிறது? இதை மூடிமறைக்க எதிர்க்கட்சி அனுமதிக்காது. மாணவர்களின் குரல் வீதிகளிலும், நாடாளுமன்றத்திலும் கேட்கப்படுவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம் என்று சபாநாயகரிடம் தெரிவித்தோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் 2-வது கூட்டம் தொடங்கியது. மக்களவை கூடியதும், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்திற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரியும், டெல்லியில் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீதான தடியடி, கண்ணீர்புகை குண்டு வீச்சு உள்ளிட்டவற்றை கண்டித்தும், எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் இன்றும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, மாநிலங்களவையிலும், டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர் முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனையடுத்து அமளி நிலவியதால், மாநிலங்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைத்து அதன் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டார்.
இன்று எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய மசோதாக்கள்
மக்களவையில், உச்ச நீதிமன்ற (நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை) திருத்த மசோதா, 2026-ஐ விவாதத்தை நடத்தி அதனை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதோ போல், மாநிலங்களவையில் நேற்றே தாக்கல் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த தேசிய கௌரவ அவமதிப்புத் தடுப்பு (திருத்த) மசோதா, 2026-ஐ அறிமுகம் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
மோடி தலைமையில் தேஜகூ எம்பிக்கள் கூட்டம்
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் நாடாளுமன்றக் குழு கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னதாக, இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
மாணிக்கம் தாகூர் ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ்
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்தும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரியும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சார்பில் நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்ற முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மீது டெல்லி காவல்துறை தடியடி நடத்தியும் கண்ணீர் புகை கொண்டு வீசியும் அவர்களை கலைத்தனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.