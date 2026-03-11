நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் 2026: ஜனநாயகத்தை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்கிறாரா? சுப்பராயன் கேள்வி
Published : March 11, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 3:07 PM IST
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு மார்ச் 9ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய கூட்டத்தொடரானது சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்துடன் தொடங்கியது. காங்கிரஸ் எம்.பி முகமது ஜாவேத் இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். இதற்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் ஆதரவு தெரிவித்ததோடு, சபாநாயகர் பாரபட்சமாக நடந்துகொள்வதாகவும் குற்றம்சாட்டினர். மேலும் அனைத்து தரப்பினரின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்கு பாரபட்சமற்ற தன்மையுடன் நடந்துகொள்ள சபாநாயகர் தவறிவிட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டினர்.
நேற்று (மார்ச் 10) விவாதம் தொடங்கியதுமே ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதங்கள் மூண்ட நிலையில், சபாநாயகர் ஆளும்கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின. அதற்கு ஆளும்கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் இன்று சபாநாயகர் பதவி நீக்க தீர்மானம் முன்மொழியப்பட்டு அதன்மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஏன்?
சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ஆதரித்து மக்களவையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திருப்பூர் எம்பி சுப்பராயன் பேசினார். அப்போது அவர், "சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெறுப்பில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டதல்ல. கடந்த கால அனுபவங்கள் கொடுத்த நிர்பந்தம் காரணமாகவே கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. சபாநாயகர் மீது எங்களுக்கு எந்த கோபமும் இல்லை. முன் விரோதம் இல்லை.
ஆளும்கட்சியின் தவறான நடவடிக்கைகளை சுட்டிக் காட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். ஆனால், ஆளுங்கட்சியின் மக்கள்விரோத, அராஜகத்தை அம்பலப்படுத்த அவையில் எங்களை அவர் அனுமதி மறுக்கிறார். எதிர்க்கட்சிகளை கடமை செய்ய அவர் விடவில்லை. சபாநாயகர் என்ற இருக்கையில் அமரும் போதே, நாம் அனைவருக்கும் பொதுவானவர் என்ற எண்ணம் வர வேண்டும். ஆனால், அவர் கோல்வால்கர் கற்றுத் தந்த பாடத்தை பின்பற்றி எங்களை பேச விடமாட்டேன் என்கிறார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசியதை வேண்டுமென்றே அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்கியிருப்பது சரியானது அல்ல. நேரம் ஒதுக்குவதில்லை எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணிப்படுகிறார்கள். நாங்கள் எங்களது பேச்சை முடிக்கக் கூட விடமாட்டேன் என்கிறார். எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பேச வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதில்லை. ஜனநாயகத்தை சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொள்கிறாரா? இல்லையா? என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்" என்றார்.
கே.சி வேணுகோபால் உரை
சபாநாயகரை நீக்குவது தொடர்பான விவாதத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி கே.சி வேணுகோபால் உரையாற்றினார். முன்னதாக, நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவரின் பொறுப்புகளை ரவிசங்கர் பிரசாத் சுட்டிக்காட்டினார். அதற்கு பதில் கொடுக்கும் விதமாக பேசிய கே.சி வேணுகோபால், “இந்த தீர்மானம் ஏன் கொண்டுவரப்பட்டது என்பதை ரவிசங்கர் பிரசாத் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சபாநாயகர் பாரபட்சம் காட்டுவதை நிறுத்தவேண்டும். அதனால்தான் இப்படியொரு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது” என்றார்.
இந்த விவாதங்களைத் தொடர்ந்து மாநிலங்களவை பிற்பகல் 2 மணிவரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
ராகுல் காந்தியின் கருத்துக்கு ரவிசங்கர் பிரசாத் எதிர்ப்பு
நாடு முழுவதும் கமர்ஷியல் சிலிண்டர்கள் பற்றாக்குறையை சுட்டிக்காட்டி காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பதாகைகள் ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதில் காங்கிரஸ் எம்.பி பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். அந்த பதாகைகளில் ‘பிரதமர் சமரசம் செய்துகொண்டார்’ என எழுதப்பட்டிருந்தன. அதனைத் தொடர்ந்து மக்களவையில் ராகுல்காந்தியும் அதே விமர்சனத்தை முன்வைத்தார். மேலும் சபாநாயகரையும் தாக்கி பேசினார். இதற்கு பாஜக எம்.பி ரவிசங்கர் பிரசாத் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக பேசினார். சமரசம் என்ற குற்றச்சாட்டு அடிப்படையற்றவை மற்றும் ஆதாரமற்றவை என்று கூறினார். மேலும் சில தலைவர்கள் அல்லது குழுவை திருப்திப்படுத்த சபாநாயகரை ஆயுதமாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மக்களவையில் ராகுல் காந்தி ஆதங்கம்
மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை சீர்குலைத்து விவாதங்களை தவிர்ப்பதாக பாஜக எம்.பி மனன் குமார் மிஸ்ரா குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ராகுல் காந்தி, “பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து நான் பேசத் தொடங்கியதும் பலமுறை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறேன். நாட்டிலேயே முதன்முறையாக மக்களவையில் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று ஓம் பிர்லா மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்த விவாதத்தின்போது தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் ராகுல் காந்தி.
அவை ஒத்திவைப்பு
இன்றைய நாளின் விவாதம் தொடங்கியவுடன் எல்பிஜி சிலிண்டர் பற்றாக்குறை குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்றன. எல்பிஜி விலையுயர்வு குறித்து நாடு தழுவிய பிரச்சாரம் தொடங்கப்படும் என்று சிபிஐ(எம்) எம்.பி சிவதாசன் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். அதனையடுத்து நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகிய இரு அவைகளிலும் 3வது நாள் நடவடிக்கைகள் தொடங்கின. எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் பற்றாக்குறை குறித்து எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை மதியம் 12 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
12 மணிக்கு பிறகு அவை நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்கிய நிலையில், சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான விவாதத்தை பாஜக எம்.பி ரவிசங்கர் பிரசாத் தொடங்கி வைத்தார்.