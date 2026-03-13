நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் 2026: நிதி ஒதுக்கீட்டு மசோதாவை அறிமுகப்படுத்துகிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு மார்ச் 9ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய கூட்டத்தொடரில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகிய இரு அவைகளிலும் நிதி மற்றும் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த விவாதங்கள் நடைபெறவுள்ளன. இன்று மானியங்களுக்கான துணைக் கோரிக்கைகள் மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டு மசோதாவை மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்துகிறார். மதியத்துக்கு பிறகு, விவசாயிகளின் பிரச்சினைகள், கொலைகளை தடுத்தல், சுற்றுலா விதிமுறைகளை சீர்படுத்துதல், மீனவர்களின் நலன், பட்டியலினத்தோர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான மசோதாக்களும் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன.