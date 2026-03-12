நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் 2026: எரிபொருள் பிரச்சினை குறித்து காரசார வாக்குவாதம்
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு மார்ச் 9ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சபநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான விவாதம் நேற்று (மார்ச் 11) காரசாரமாக நடைபெற்ற நிலையில், கடைசியில் தீர்மானம் தோல்வி அடைந்தது.
இந்நிலையில், இன்று இரு அவைகளிலும் நிதி விவகாரங்கள் குறித்து விவாதங்கள் நடைபெறவுள்ளன. இன்று மக்களவை கூட்டத்தொடரானது கேள்வி நேரத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் மத்திய அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் பல்வேறு அமைச்சகங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அது மட்டுமல்லாமல், மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2025-25 ஆம் நிதியாண்டுக்கான மானிய கோரிக்கைகளை விவாதத்திற்காக முன் வைக்கவிருக்கிறார். இதில் கூடுதல் செலவினங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படவுள்ளது. ரயில்வே அமைச்சக மானியங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படவுள்ளது.
நேற்று சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பதவி நீக்கம் செய்ய கோரிய தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின் போது, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சித்ததால் கடுமையான விவாதம் நிகழ்ந்தது. சபாநாயகரை நீக்க கோரும் நடவடிக்கை நாடாளுமன்ற மரபுகளை குறைத்து மதிப்பிடுவதாக கூறிய அவர், ராகுல் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் காந்தியையும் கடுமையாக சாடினார். இந்த நிலையில், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தோல்வி அடைந்ததால், சபாநாயகர் மீண்டும் மக்களவையை இன்று முதல் நடத்தி வருகிறார்.