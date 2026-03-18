நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் 2026: ஓய்வு பெறும் எம்.பிக்களுக்கு பிரியாவிடை கொடுத்த மாநிலங்களவை

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 1:11 PM IST

இன்று காலை 11 மணியளவில் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. மக்களவையில் நிதி விவகாரங்கள் குறித்த முக்கிய விவாதங்கள் முன்வைக்கப்படவுள்ள நிலையில், மாநிலங்களவையில் ஓய்வு பெறும் உறுப்பினர்களுக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான உரைகள் இடம் பெறுகின்றன.

நிதித்துறையில் வேளாண்மை, உள்துறை, வெளியுறவு மற்றும் மின்சாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது விவாதங்கள் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கிடையே மாநிலங்களவையில் பதவிக்காலம் நிறைவடைகிற உறுப்பினர்களுக்கு பிரிவு உபசாரம் நடைபெறும். இன்று 20 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 59 எம்.பிக்கள் ஓய்வு பெறுகின்றனர். விடைபெறுகிற எம்.பிக்கள் உரையாற்றுவதற்காக, இன்று கேள்வி நேரமோ அல்லது நேரமில்லா நேரமோ அவையில் இல்லை.

1:23 PM, 18 Mar 2026 (IST)

உணர்ச்சிகரமான தருணம்

மாநிலங்களவையில் ஓய்வு பெறும் எம்.பிக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்து உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், "அரசியலுக்கு ஓய்வு கிடையாது. அரசியல் பதவிகளையும் கடந்து, பொது வாழ்க்கையை தொடரலாம். தொடர்ச்சியாக சேவை செய்யலாம். மாநிலங்களவையில் ஓய்வு பெறும் உறுப்பினர்களுக்கான பிரியாவிடை என்பது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுகிற உணர்ச்சிகரமான தருணமாக இருக்கிறது.

பதவி காலத்தை நிறைவு செய்கிற உறுப்பினர்களுக்கு கட்சி பாகுபாடின்றி, உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவிக்க ஒரு வாய்ப்பை இந்த அமர்வு வழங்குகிறது" என்றார்.

