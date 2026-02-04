ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்றத்தில் தொடர் அமளி - மக்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு

மக்களவையில செவ்வாய்க்கிழமை அமளியில் ஈடுபட்ட எம்.பி.க்கள்
மக்களவையில செவ்வாய்க்கிழமை அமளியில் ஈடுபட்ட எம்.பி.க்கள்ஏோ (Sansad Tv)
Published : February 4, 2026 at 11:39 AM IST

புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜனவரி 28 -ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இக்கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் மீது மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேற்று முன்தினம் (பிப்.2) பேச தொடங்கினார்.

அப்போது அவர், இந்திய முப்படையின் முன்னாள் தலைமை தளபதியான எம்.எம்.நரவேனே எழுதிய 'four stars of destiny' என்ற புத்தகத்தில் இருந்து 'தி கேரவேன்' இதழில் வெளியான ஒரு கட்டுரையின் நகலை எடுத்து வாசிக்க முற்பட்டார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், குறிப்பிட்ட இந்த புத்தகம் வெளியாகியுள்ளதா? என்று கேள்வி எழுப்பியதாலும், ராகுல் காந்தியின் இருக்கை முன்னிருக்கும் மைக் அணைக்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டாலும அவையில் அமளி நிலவியது.

இந்த விவகாரத்துடன் சேர்த்து, இந்திய- அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறி்த்து அவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தின. அவர்களின் கோரிக்கையை மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஏற்காததால், அவை நேற்று நாள் முழுவதும் பலமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அத்துடன் அவையின் கண்ணியத்தை மீறி நடந்து கொண்டதாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எம்பிக்களான சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட 8 எம்பிக்கள் இந்தக் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

பரபரப்பான இந்த சூழலில் நாடாளுமன்றம் இன்று காலை 11 மணியளவில் கூடியது. அவை கூடியது நேற்றைய தங்களது கோரிக்கையை எதிர்க்கட்சிகள் மீண்டும் வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து நாடாளுமன்ற மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

LIVE FEED

12:30 PM, 4 Feb 2026 (IST)

மக்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு

மக்களவை மீண்டும் 12 மணிக்கு கூடியதும், இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் விளக்கம் அளித்து பேசினார். அப்போது அவர், இந்த வர்த்தக ஒபப்ந்தம் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்று கூறினார். அமைச்சரின் விளக்கத்தை ஏற்காத எதிர்க்கட்சிகள், தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

