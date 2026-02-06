நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேரலை: பிப்.9 வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட மக்களவை
காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் அவையில் விரும்பத்தகாத சம்பவங்களை நிகழ்த்த திட்டமிட்டிருந்ததாக தமக்கு உறுதியான தகவல் கிடைத்தது. அதனடிப்படையில் தான பிரதமர் மோடியை அவைக்கு வர வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தி இருந்தேன் என்று மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா நேற்று பகிரங்மாக பேசியிருந்தார். அவரது இந்த குற்றச்சாட்டு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சபாநாயகர் கூறுவது அபாண்டமான பொய் என்று பிரியங்கா காந்தி பதிலடி கொடுத்திருந்தார்.
இதனிடையே, குடியரசுத் தலைவர் உரை மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் மோடி மாநிலங்களவையில் நேற்று மாலை உரையாற்றினார். எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் வெளிநடப்புக்கு பின் அவர் 97 நிமிடங்கள் உரையாற்றினார்.தமது இந்த நீண்ட உரையில் வழக்கம்போல் அவர் காங்கிரஸை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளை மோடி தமது உரையில் சாடினார்.
இத்தகைய பரபரப்பான சூழலில், நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 11 மணிக்கு கூடியது. அவை கூடியதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் தங்களது கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அமளியில் இறங்கியதால் நாடாளுமன்ற மக்களவை மதியம் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
19 மணி நேரம் 13 நிமிடங்கள் வீண் -சபாநாயகர் வேதனை
மக்களவை மீண்டும் மதியம் 12 மணிக்கு கூடிய நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி தொடர்ந்தது. இந்திய - அமெரிக்க ஒப்பந்தம் குறித்து அவையில் உடனே விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற தங்களது கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அவர்கள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து மக்களவை திங்கள்கிழமை (பிப்.9) காலை 11 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அறிவித்தார்.
எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்களின் திட்டமிட்ட இடையூறுகளால் நடப்பு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மக்களவையின் 19 மணி நேரம் 13 நிமிடங்கள் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.