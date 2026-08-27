Live: நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 177ஆக உயர்வு
நேபாளத்தில் நேற்று திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில், ஆற்றின் கரையோரம் இருக்கக்கூடிய ராசுவா, தாடிங், நுவாகோட், கோர்க்கா உள்ளிட்ட நகரங்கள் மொத்தமாக சேதமடைந்தன. இந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 160 மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்ததாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 750 மேற்பட்டவர்களை மாயமாகியுள்ளதாகவும், அதில் 133 பேர் இந்தியர்கள் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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பலி எண்ணிக்கை 177ஆக உயர்வு
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் காணாமல் போன நிலையில், அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ராசுவா மாவட்டத்தில் போட்டேகோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில், மேலும் 12 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 177-ஆக உயர்ந்துள்ளதாக நேபாள காவல்துறையினர் இன்று தெரிவித்துள்ளனர்.