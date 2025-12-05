திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்: திமுக எம்பிக்கள் கடும் அமளி
Published : December 5, 2025 at 11:26 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 11:33 AM IST
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த திங்கட்கிழமை (டிச.1) தொடங்கியது. SIR விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள் முதல் இரண்டு நாள்கள் முற்றிலும் முடங்கின. இதனையடுத்து, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, டிசம்பர் 2ஆம் தேதி மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டினார். அப்போது நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நிகழ்வுகள் சுமுகமாக நடைபெற்றன. தொடர்ந்து நேற்றைய நான்காம் நாள் நிகழ்வுகள் பெரிய அமளியின்றி நடைபெற்றது. இந்நிலையில் 5ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்: மக்களவையில் விவாதிக்க சபாநாயகர் மறுப்பு
திருப்பரங்குன்ற விவகாரம் தொடர்பாக மக்களவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என திமுக கூட்டணி கட்சி எம்பிக்கள் கோரிக்கை வைத்த நிலையில், சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அதை மறுத்துள்ளார். திருப்பரங்குன்ற விவகாரம் மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை என்பதால், அதுதொடர்பாக விவாதிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்: திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் வெளிநடப்பு
திருப்பரங்குன்ற விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் மறுத்த நிலையில், திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் மாநிலங்களவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்: திமுக எம்பிக்கள் அமளி
திருப்பரங்குன்ற விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்கக்கோரி திமுக சார்பில் இன்று ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், மக்களவை கூடியதும், திருப்பரங்குன்ற விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க வேண்டும் எனக்கூறி மக்களவையின் மையப்பகுதிக்கு வந்த திமுக எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.