கேரளா, அசாமில் வாகை சூடப்போவது யார்? உற்சாகமாக தொடங்கியது தேர்தல் திருவிழா

கேரளா, அசாமில் வாகை சூடப்போவது யார்? உற்சாகமாக தொடங்கியது தேர்தல் திருவிழா
கேரளா (140 தொகுதிகள்) மற்றும் அசாம் (126 தொகுதிகள்) ஆகிய மாநிலங்களில் இன்று (ஏப்ரல் 9) ஒரே கட்டமாக சட்டபேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும்.
கேரளா: இங்கு ஆளும் சிபிஎம் தலைமையிலான எல்.டி.எஃப் (LDF) மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான யு.டி.எஃப் (UDF) இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைப் பிடிக்க முயல்கிறார். 890 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ள நிலையில், 2.7 கோடி வாக்காளர்கள் இவர்களின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்க உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் எல்.டி.எஃப் 99 இடங்களை வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அசாம்: அசாமில் 126 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி (NDA) மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணி இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. 722 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில், சுமார் 2.5 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கின்றனர். 2023 தொகுதி மறுவரையறைக்கு பின் நடக்கும் முதல் தேர்தல் இதுவாகும். பாதுகாப்புப் பணிக்காக 42,000-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் மற்றும் துணை ராணுவத்தினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இரண்டு மாநிலங்களிலும் பதிவாகும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, மே 4, 2026 அன்று முடிவுகள் வெளியாகும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.