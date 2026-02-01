130 கோடி மக்களும் எதிர்பார்க்கும் பட்ஜெட்: சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன்
ஒட்டுமொத்த நாடே எதிர்பார்த்திருக்கும் 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்கிறார். இது, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சியின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்படும் 15-வது பட்ஜெட் என்பதோடு, நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யும் 9-வது நிதிநிலை அறிக்கை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரத்தின் பட்ஜெட் தாக்கலை நிர்மலா சீதாராமன் சமன் செய்கிறார்.
உலக அளவில் நிலவும் பொருளாதார மந்தநிலை, போர் பதற்றம், இந்தியா மீதான அதிக அளவிலான ஏற்றுமதி வரி என பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட் என்பதால், இதன் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த பட்ஜெட்டில் நிதி பற்றாக்குறையை குறைக்கும் வகையில் பல பொருளாதார கொள்கைகளை நிர்மலா சீதாராமன் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதே போல, நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு சாதகமாக இருக்கும் வகையிலான திட்டங்களும் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையிலான பல அம்சங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கும் எனவும் தெரிகிறது.
அதேபோல, இந்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கென சிறப்பு அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, மேற்குறிப்பிட்ட மாநிலங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில்கள், மேம்பாலங்கள், சாலைகள், ரயில்கள் என உள்கட்டமைப்பு வசதியை மேம்படுத்தும் வகையிலான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும் என நிதியமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சராக பதவியேற்று தாக்கல் செய்யும் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் அவர் அணிந்துள்ள சேலை, மக்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறும். அந்த வகையில், இன்று அரக்கு நிறத்திலான காஞ்சிவரம் சேலையை நிர்மலா சீதாராமன் அணிந்துள்ளார். ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு தனது அமைச்சக சகாக்களுடன் சற்று முன் சென்ற அவர், குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்முவிடம் பட்ஜெட் தொடர்பாக பாரம்பரிய முறையிலான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். இதையடுத்து, நாடாளுமன்றத்துக்கு செல்லும் நிர்மலா சீதாராமன், பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.
LIVE FEED
75 ஆண்டுகால வழக்கத்தை உடைக்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன்
இன்று நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட் பல வகையில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது. முதலாவது, சுதந்திர இந்திய வரலாற்றிலேயே ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது கிடையாது. இன்று அந்த நடைமுறையை மாற்றி ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல, மத்திய பட்ஜெட் பொதுவாக பாகம் ஏ, பாகம் பி என்று தாக்கல் செய்யப்படும். இதில், பாகம் ஏ-இல் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒதுக்கப்படும் நிதி, சீர்த்திருத்தங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இருக்கும். பாகம் பி-இல் வரிக்கொள்கைகள் சார்ந்த அறிவிப்புகள் இடம்பெறும். ஆனால், இந்த முறை பாகம் பி பிரிவில் இந்திய பொருளாதாரத்துக்கான ஒரு விரிவான திட்டத்தை முன்வைப்பார்கள் எனத் தெரிகிறது. அதாவது, நாட்டில் நிலவும் நிதி சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு காணும் வகையிலான குறுகிய கால திட்டங்களும், நாட்டின் எதிர்காலத்துக்கு பங்களிக்கும் நீண்டகால நிதிக் கொள்கைகளும் பாகம் பி-இல் இடம்பெற்றிருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
குடியரசுத் தலைவருடன் நிர்மலா சீதாராமன் சந்திப்பு
2026-2027-ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை இன்று தாக்கல் செய்யும் நிலையில், மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை இன்று சந்தித்தார்.
இன்று காலை தனது இல்லத்தில் இருந்து மத்திய நிதியமைச்சகத்திற்கு சென்ற நிர்மலா சீதாராமன், அங்கு அதிகாரிகளை சந்தித்து பட்ஜெட் தயாரிப்புப் பணிகளுக்காக வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும், பட்ஜெட் அடங்கிய டேப்லெட்டை அதிகாரிகள் அவரிடம் வழங்கினர். பின்னர் அவர் நிதியமைச்சக உயர் அதிகாரிகளுடன் குழுப் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அப்போது நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி உடன் இருந்தார்.
பின்னர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், அதிகாரிகளுடன் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை சென்றார். அங்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்தார். அப்போது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது குறித்து அவரிடம் எடுத்துரைத்து அதற்கு ஒப்புதல் பெற்றார்.
காஞ்சிவரம் சேலையில் நிர்மலா சீதாராமன்
காஞ்சிவரம் பட்டு சேலையில் நிர்மலா குடியரசு தலைவர் திரெளபதியை சந்திப்பதற்கு முன்பாக, தனது நிதியமைச்சக சகாக்களுடன் நிர்மலா சீதாராமன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அடர் சிகப்பு - அரக்கு கலந்த நிறத்திலான காஞ்சிவரம் பட்டு சேலையை அவர் அணிந்திருந்தார்.