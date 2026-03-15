ஐந்து மாநிலங்களில் மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் - தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 5.67 கோடி பேர்

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்,, தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் சுப்வீர் சிங் சாந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 15, 2026 at 4:06 PM IST

Updated : March 15, 2026 at 4:16 PM IST

நாடே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த தமிழ்நாடு,கேரளம், மேற்கு வங்கம், அசாம் ஆகிய நான்கு மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தேதியை இந்தி தேர்தல் ஆணையம் இன்று அதிகாரபூக்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதேபோன்று புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச சட்டமன்றத்துக்கான பொது தேர்தல் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய மற்றும் மாநில அரசியலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த அறிவிப்பை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையிலான தேர்தல் ஆணையர குழுவினர் டெல்லியில் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

4:11 PM, 15 Mar 2026 (IST)

மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள்

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5.67 கோடி வாக்காளர்கள் உட்பட தேர்தல் நடைபெற உள்ள 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்று தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.

4:03 PM, 15 Mar 2026 (IST)

தேர்தல் ஆணையர் செய்தியாளர் சந்திப்பு துவங்கியது!

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்புகளை டெல்லியில் சரியாக 4 மணிக்கு துவங்கிய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் வெளியிட துவங்கியுள்ளார் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்.

