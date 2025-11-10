NEWS UPDATES: டெல்லியை அதிர வைத்த கார் குண்டு வெடிப்பு! 10 பேர் உயிரிழப்பு! கார் உரிமையாளர் கைது!

ETV Bharat / bharat

டெல்லியை அதிர வைத்த கார் குண்டு வெடிப்பு
டெல்லியை அதிர வைத்த கார் குண்டு வெடிப்பு (ETV Bharat)
Published : November 10, 2025 at 11:38 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 11:56 PM IST

புதுடெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் 10 பேர் உயிரிழந்தனர்.டெல்லியின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றான செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையத்தின் நுழைவு வாயில் ஒன்று அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் ஒன்றில் இன்று இரவு 7 மணியளவில் திடீரென குண்டு வெடித்தது. பயங்கர சப்தத்துடன் நிகழ்ந்த இந்த குண்டுவெடிப்பில் வெடித்துச் சிதறிய காருக்கு அருகில் இருந்த மேலும் 4 கார்களும் தீப்பற்றி எரிந்தன. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை 10 பேர் இறந்துள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது, குண்டுவெடிப்பில் படுகாயம் அடைந்த 15 பேர் லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், 10 பேர் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 3 பேர் பலத்த காயம் அடைந்துள்ளதாகவும், ஒருவர் லேசான காயத்துடன் சுயநினைவில் உள்ளதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

11:54 PM, 10 Nov 2025 (IST)

தீவிரமடைந்த விசாரணை

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே ஹூண்டாய் ஐ20 காரில் இரவு 7 மணியளவில் குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் என்எஸ்ஜி, டெல்லி காவல் துறை, எஃப்எஸ்எல் மற்றும் பல்வேறு புலனாய்வு அமைப்புகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

11:49 PM, 10 Nov 2025 (IST)

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த குண்டுவெடிப்பு பல அப்பாவி உயிர்களைப் பலி கொண்டதால் அதிர்ச்சியும் ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன். அந்த இடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் உண்மையிலேயே மனதை உடைக்கின்றன.

துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், காயங்களுடன் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவோர் விரைவில் குணமடையவும் வாழ்த்துகிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

11:44 PM, 10 Nov 2025 (IST)

கார் உரிமையாளர் கைது

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே குண்டு வெடித்த காரின் உரிமையாளரை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர்.

காரின் உரிமையாளரான எம்.டி. சல்மான் என்பவரை ஹரியானாவின் குருகிராமில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சல்மான் தனது காரை ஓக்லாவில் உள்ள ஒருவருக்கு விற்றுள்ளார் என்றும், அந்த கார் அவரது பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், ஹரியானா பதிவு எண் வைத்திருந்ததாகவும் அந்த அதிகாரி கூறினார்.

“டெல்லி போலீசார் மற்றும் குருகிராம் போலீசார் திங்கள்கிழமை எம்.டி. சல்மானை கைது செய்து, அந்த கார் குறித்து அவரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர். அவர் அதை ஓக்லாவில் உள்ள தேவேந்திரா என்ற நபருக்கு விற்றுள்ளார். பின்னர், அந்த வாகனம் மீண்டும் அம்பாலாவில் உள்ள ஒருவருக்கு விற்கப்பட்டது” என்று மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

11:40 PM, 10 Nov 2025 (IST)

உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை அடுத்து உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

டெல்லி காவல்துறை அவசர எண்: 112 (24 மணிநேரம், காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய புகார்களுக்காக)

டெல்லி காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறை: 011-22910010 அல்லது 011-22910011

எல்என்ஜேபி மருத்துவமனை (காயமடைந்தவர்களில் பெரும்பாலோர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இடம்): 011-23233400, அவசரநிலை 011-23239249 (நேரில் அல்லது தொலைபேசி மூலம் விசாரிக்கலாம்)

டெல்லி தீயணைப்பு சேவை: 101

ஆம்புலன்ஸ்: 102 அல்லது 108

டெல்லி எய்ம்ஸ்: 011-26594405

