பீகாரில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார்? தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை!

பீகாரில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார்?
பீகாரில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார்? (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 7:59 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 8:34 AM IST

பாட்னா: நாடே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடங்கியது. பீகார் மாநில சட்டப் பேரவையின் பதவி காலம் வரும் 22-ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனையடுத்து, 243 உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டப் பேரவைக்கு 2 கட்டங்களாக அதாவது, நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தேர்தல் பீகாரில் நடைபெறுவதால், நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்தது. இந்த நிலையில் பீகாரில் கடந்த 6 ஆம் தேதி முதல் கட்டமாக 121 தொகுதிகளிலும், 11 ஆம் தேதி 122 தொகுதிகளில்2-ம் கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், நாடே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. வாக்கு எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. 243 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. இன்று பிற்பகலுக்குள் இறுதி முடிவு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.பீகாரில் 38 மாவட்டங்களில் 57 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களை தேர்தல் ஆணையம் அமைத்துள்ளது. ஒவ்வொரு மையத்திலும் கண்காணிப்பு கேமிரா பொறுத்தப்பட்டு வாக்கு எண்ணிக்கை முழுவதும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. தேர்தல் முடிவுகளை தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர் இணையத்தில் அவ்வப்போது வெளியிடவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.இதுவரை வெளியான தேர்தலுக்குப் பிந்தைய பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள், பாஜக கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைக்கும் என்று தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், பீகாரில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரித்த போதெல்லாம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்ற புள்ளிவிவரங்களும் வெளியாகியுள்ளன. எனவே, பாஜக கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைக்குமா? அல்லது இந்தியா கூட்டணி ஆட்சியை கைப்பற்றுமா? என்பது இன்று தெரிந்து விடும்.

LIVE FEED

8:30 AM, 14 Nov 2025 (IST)

தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பு...

பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 243 தொகுதிகளிலும் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படவுள்ளன.

மேலும், வாக்கு எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 46 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களிலும் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பாதுகாப்புப் பணியில் மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களுக்கு வேளியே பீகார் காவல் துறையினர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

8:18 AM, 14 Nov 2025 (IST)

துல்லியமான முடிவுகள் - உடனுக்குடன்... ETV பாரத் இணையத்தில்...

பீகாரில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளை ஈடிவி பாரத் இணையதளம் உடனுக்குடன் வழங்கி வருகிறது. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அளிக்கும் தரவுகள் மற்றும் களத்திலிருந்து எமது செய்தியாளர்கள் அளித்து வரும் பிரத்யேக உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில் வேட்பாளர்கள், தொகுதிகள் மற்றும் மாவட்டவாரியான வாக்கு எண்ணிக்கை பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது. இதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக பக்கத்திற்கு செல்ல இங்கே கிளிக் செய்யவும்....

8:10 AM, 14 Nov 2025 (IST)

முதல்வராக தேஜஸ்வி யாதவ் பதவியேற்பார் - ஆர்ஜேடி நம்பிக்கை!

பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சராக தேஜஸ்வி யாதவ் பதவியேற்பார் என்று ஆர்ஜேடி செய்தித் தொடர்பாளர் மிருதுஞ்சய் திவாரி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பாட்னாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “பீகாரில் ஆட்சி மாற்றம் உறுதி. நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. கருத்துக்கணிப்புகள் என்ன கூறினாலும், இன்றைய முடிவு எங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். நிதிஷ் அரசு விடைபெறுகிறது. அவர்களின் காலம் முடிந்துவிட்டது. தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான மகா கூட்டணியின் ஆட்சி உறுதியாக அமையும்…” என்று கூறினார்.

இந்த தேர்தலில் பீகார் வாக்காளர்கள் மிகுந்த தெளிவுடன் வாக்களித்து இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மகாகத்பந்தனின் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள விகாஷீல் இன்சான் கட்சியின் (விஐபி) செய்தித் தொடர்பாளர் தேவ் ஜோதியும் ஆட்சி மாற்றம் நடைபெறும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "அனைத்து ஏழைகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் அம்பேத்கரின் சித்தாந்தத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கான புதிய அரசு அமைய உள்ளது... காலை 10, 10.30 அல்லது 11 மணிக்குள், மகாகத்பந்தன் அரசு அமைப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்" என்று கூறினார்.

பீகார் தேர்தல் 2025
BIHAR ASSEMBLY
BIHAR ELECTION 2025

