பீகாரில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார்? தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை!

பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 243 தொகுதிகளிலும் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படவுள்ளன.
மேலும், வாக்கு எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 46 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களிலும் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பாதுகாப்புப் பணியில் மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களுக்கு வேளியே பீகார் காவல் துறையினர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.