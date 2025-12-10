ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் 2025: தொடரும் எஸ்.ஐ.ஆர், வந்தே மாதரம் விவாதங்கள்

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 11:12 AM IST

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால், கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய முதல் இரண்டு நாட்கள் மக்களவை நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் முடங்கின. இதனையடுத்து அனைத்துக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை அவைத் தலைவர் அழைத்துப் பேசியதையடுத்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நடவடிக்கைகள் அமைதியாக நடைபெற்று வருகின்றன.

அவை நடவடிக்கைகளில் முக்கிய நிகழ்வாக, 'வந்தே மாதரம்' பாடல் இயற்றப்பட்டு 150 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி, மக்களவையில் 8ஆம் தேதி விவாதம் நடைபெற்றது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவாதத்தை தொடங்கி வைக்க, காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி, தமிழக எம்பிக்கள் ஆ.ராசா, துரை வைகோ, சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.

மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வாக, SIR குறித்து மக்களவையில் நேற்று (டிச.9) விவாதம் நடைபெற்றது. விவாதத்தை துவக்கி வைத்த மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, நாட்டின் ஜனநாயகத்தை சிதைக்கும் நோக்கில் தேர்தல் ஆணையத்தை மத்திய பாஜக அரசு கைப்பாவையாக பயன்படுத்தி வருவதாக குற்றம்சாட்டினார்.

இந்நிலையில் இன்று (டிச.10) மக்களவையின் 8 ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ளது. இன்றும் மக்களவையில் எஸ்ஐஆர் மற்றும் மாநிலங்களவையில் வந்தே மாதரம் பாடல் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

