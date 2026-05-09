முப்படைகளின் புதிய தலைமை தளபதியாக ராஜா சுப்ரமணி நியமனம்
40 ஆண்டுகள் ராணுவத்தில் பணியாற்றிய ராஜா சுப்ரமணி, லக்னோவில் உள்ள மத்திய ராணுவ படையின் தளபதியாக பணியாற்றியுள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 5:58 PM IST
புதுடெல்லி: முப்படைகளின் புதிய தலைமை தளபதியாக தமிழகத்தை பூர்விகமாக கொண்ட லெப்டினன்ட் ஜெனரல் (ஓய்வு) எஸ்.எஸ்.ராஜா சுப்ரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக தற்போது இருந்து வருபவர் அனில் சவுகான். இவரின் பதவிக்காலம் விரைவில் முடிவடையவுள்ள நிலையில், புதிய தலைமை தளபதி யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு கடந்த சில வாரங்களாக நிலவி வந்தது. இந்நிலையில், புதிய தலைமை தளபதியாக எஸ்.எஸ்.ராஜா சுப்ரமணி நியமிக்கப்படவுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும் மே.30 தேதி அவர் பதவியேற்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த ராஜா சுப்ரமணி?
இந்திய் ராணுவத்தின் துணை தளபதியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இவருக்கு, இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் வடக்கு எல்லைகளில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூழல்கள் குறித்து ஆழமான புரிதலும், அனுபவமும் உண்டு. ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகள் ராணுவத்தில் பணியாற்றிய இவர், லக்னோவில் உள்ள மத்திய ராணுவ படையின் தளபதியாகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
இவர் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிராக்னெல் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற கல்லூரியிலும், டெல்லியில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரியிலும் படித்துள்ளார். மேலும், மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழத்தில் பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்த ஆய்வுகளில் எம்.பில் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார்.
புதிய கடற்படை தளபதி நியமனம்
தற்போது கடற்படை தளபதியாக இருக்கும் அட்மிரல் தினேஷ் கே.திரிபாதியின் பதவிக்காலம் விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில், புதிய தளபதியாக வைஸ் அட்மிரல் சுவாமிநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் வரும் 31ஆம் தேதி பொறுப்பேற்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1987ஆம் ஆண்டு கடற்படையில் இணைந்த இவர், தகவல் தொடர்பு மற்றும் மின்னணு போர் முறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். மேலும், ஐஎன்எஸ் விக்ரமாத்தியா விமானம் தாங்கிய கப்பல், ஐஎன்எஸ் மைசூர் உள்ளிட்ட போர்க்கப்பல்களுக்கு தலைமை தாங்கிய அனுபவமும் இவருக்கு உள்ளது. இதனிடையே புதிதாத நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு அதிகாரிகளுமே தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் முன்னாள் மாணவர்கள் ஆவார்கள்.
Government of India appoints Lt Gen NS Raja Subramani PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.) as the next Chief of Defence Staff, who will also serve as Secretary, Department of Military Affairs. He will assume office after Gen Anil Chauhan completes his tenure on 30 May 2026.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
முப்படை தலைமை தளபதி என்றால் என்ன?
முப்படை தலைமை தளபதி என்பது இந்திய ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கிணைக்கும் பதவியாகும். இது நான்கு நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட அதிகாரியின் பதவியாகும். இவர் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் முதன்மை ஆலோசகராக செயல்படுவார். மேலும், ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை ஆகிய மூன்றும் போர்க்காலங்களில் தனித்தனியாக செயல்படாமல் ஒரே லட்சியத்துடன் இணைந்து செயல்படுவதை இவர் உறுதி செய்வார். அதேபோல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருக்கு ராணுவ ரீதியாக ஆலோசனைகளை வழங்கும் ஒற்றை ஆலோசகராக செயல்படுவார்.
Government appoints Vice Admiral Krishna Swaminathan, PVSM, AVSM, VSM as the next Chief of the Naval Staff. Currently serving as FOC-in-C, @IN_WNC, the Admiral brings nearly four decades of distinguished service, with extensive operational, strategic & personnel management… pic.twitter.com/5tFs4eR2xJ— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
இதுவரை இந்த பதவியில் இருந்தவர்கள் யார்?
முப்படை தலைமை தளபதி உருவாக்கப்பட்டு முதல் தலைமை தலைமை தளபதியாக பிபன் ராவத் கடந்த (2020-2021) இருந்தார். இவர் துரதிருஷ்டவசமாக 2021இல் விபத்தில் காலமானார். இரண்டாவது தளபதியாக அனில் சவுகான் கடந்த 2022இல் பதவியேற்ற நிலையில், வரும் 30-ஆம் தேதி அவர் பதவிக்காலம் நிறைவடைகிறது. இதைத்தொடர்ந்து தற்போது புதிய தலைமை தளபதியாக ராஜா சுப்ரமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.