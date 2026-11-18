காஷ்மீரில் லஷ்கர்-இ-தொய்பாவுக்கு முடிவுரை எழுதிய ராணுவம் - 'கடைசி பயங்கரவாதி' லத்தீப் பட் என்கவுன்ட்டர்
'காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் செயல்பட்டு வந்த லஷ்கர் அமைப்பின் கடைசி பயங்கரவாதி லத்தீப் பட் இன்று அதிகாலை கொல்லப்பட்டுள்ளார். நமது வீரர்களின் துணிச்சலுக்கு நாடு தலைவணங்குகிறது' என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதிவிட்டுள்ளார்.
By PTI
Published : November 18, 2026 at 3:35 PM IST
குல்காம்: ஜம்மு - காஷ்மீர் மாநிலம் குல்காம் மாவட்டத்தில் இன்று (நவம்பர் 18) அதிகாலை பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய என்கவுன்ட்டரில், லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பைச் சேர்ந்த லத்தீப் பட் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் எஞ்சியிருந்த கடைசி லஷ்கர் பயங்கரவாதி இவர் தான் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.
ஆபரேஷன் ஜங்கல்புரா - நடந்தது என்ன?
கடந்த நவம்பர் 11-ஆம் தேதி குல்காம் மாவட்டத்தின் நவ்போரா அக்ரான் பகுதியில் உள்ள மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை சோதனை சாவடி மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் மூன்று வீரர்கள் காயமடைந்தனர். இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை பிடிக்க பாதுகாப்புப் படையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வந்தனர்.
இதில் தொடர்புடைய உமர் நிசார் தார் என்பவர் கடந்த திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 16) நடந்த என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அங்கிருந்து தப்பியோடிய லத்தீப் பட்டை பிடிக்க ஜம்மு காஷ்மீர் காவல் துறை, இந்திய ராணுவம் மற்றும் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் இணைந்து குல்காமின் ஜலாங்கம் பஹ்லூ பகுதியில் இன்று அதிகாலை 'ஆபரேஷன் ஜங்கல்புரா' என்ற கூட்டு அதிரடி நடவடிக்கையை தொடங்கினர்.
மசூதியில் பதுங்கிய லத்தீப் - சரணடைய மறுப்பு
பாதுகாப்புப் படையினர் சுற்றி வளைத்ததும், லத்தீப் பட் அங்கிருந்த ஒரு மசூதிக்குள் புகுந்து பதுங்கிக் கொண்டார். வழிபாட்டுத் தலத்தின் புனிதத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காகப் பாதுகாப்புப் படையினர் மிகுந்த நிதானத்துடன் செயல்பட்டதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
குல்காம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனாயத் அலி சௌத்ரி மற்றும் ராஷ்ட்ரிய ரைபிள்ஸ் அதிகாரி ஆகியோர் லத்தீப் பட்டை வீடியோ காலில் தொடர்பு கொண்டு சரணடையுமாறு நீண்ட நேரம் அறிவுறுத்தினர். 'நாங்கள் உன்னுடன் இருக்கிறோம். உனக்கு இன்னும் இளம் வயது தான். ஆயுதங்களை கீழே போட்டு விட்டு சரணடைந்துவிடு' என அதிகாரிகள் கூறியதாக தகவல் வெளியானது. இதனை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனயத் அலி சௌத்ரி தெரிவித்தார்.
ஆனால், சரணடைய மறுத்த லத்தீப் பட், 'நான் அல்லாஹ்வை சந்திக்க விரும்புகிறேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்' என வீடியோ காலில் பதிலளித்துவிட்டு, அதிகாலை 2.45 மணியளவில் மசூதிக்குள் இருந்தபடியே பாதுகாப்புப் படையினர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக அனயத் அலி சௌத்ரி கூறினார்.
இதனையடுத்து, மசூதி வளாகத்திற்கு வெளியே அவரை வரவழைத்த பாதுகாப்புப் படையினர், துல்லியமாக தாக்குதல் நடத்தி லத்தீப் பட்டை சுட்டுக் கொன்றனர்.
ரூ.15 லட்சம் சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டவர்
லத்தீப் பட் தலைக்கு ரூ.15 லட்சம் சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் தான் (நவம்பர் 18, 2025) அவர் லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பில் இணைந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி, காஷ்மீரின் அமைதியையும் சுற்றுலாவையும் சீர்குலைக்கும் நோக்கில் அவர் செயல்பட்டு வந்ததாக குல்காம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனயத் அலி சௌத்ரி தெரிவித்தார்.
With the coordinated efforts of JKP, Indian Army, CRPF and intelligence agencies, Lashkar's last known active local terrorist in the valley, Lateef Bhat, was neutralised in an operation in Kulgam in the early morning hours today. One of his terrorist associates, Umar Nisar, was also neutralised in Kulgam, the day before. The entire operation was marked by a very high level of synergy. The nation salutes the brave Jawans of JKP, Army and CRPF and intelligence agencies.— Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026
மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு
இந்த நிலையில், லத்தீப் பட் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, 'ஜம்மு காஷ்மீர் காவல் துறை, ராணுவம், சிஆர்பிஎஃப் மற்றும் உளவுத்துறையின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியால், காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் செயல்பட்டு வந்த லஷ்கர் அமைப்பின் கடைசி பயங்கரவாதி லத்தீப் பட் இன்று அதிகாலை கொல்லப்பட்டுள்ளார். நமது வீரர்களின் துணிச்சலுக்கு நாடு தலைவணங்குகிறது' என பாராட்டியுள்ளார்.