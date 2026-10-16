தடையை மீறி போராட்டம் - கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே கைது
டெல்லியில் சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு 6,000- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினரும், மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்களும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : October 16, 2026 at 9:10 PM IST
புதுடெல்லி: தேசியக் கொடி பேரணியில் கலந்து கொள்வதற்காக வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கேவை டெல்லி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முதலில் தலைநகர் டெல்லியில் தொடங்கிய இந்த போராட்டம், தற்போது சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பல்வேறு நகரங்களிலும் வலுத்துள்ளது. இந்த போராட்டத்திற்கு பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகளும், மாணவர் சங்கங்களும் ஆதரவுத் தெரிவித்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், அக்.14- ஆம் தேதி ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்திப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களை டெல்லி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இதனைக் கண்டித்து, டெல்லியில் உள்ள கன்னாட் பகுதியில் தேசியக் கொடியுடன் பேரணி இன்று (அக்.16) நடைபெறும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே அறிவித்திருந்தார்.
இதையடுத்து, டெல்லியில் உள்ள தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி கட்சியின் சரத்பவார் பிரிவின் செய்தித் தொடர்பாளர் அனீஷ் கவாண்டே இல்லத்திற்கு 15- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் சென்றனர். அங்கு தங்கியிருந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கேவுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினர்.
VIDEO | Delhi: Police detain CJP founder Abhijeet Dipke as he leaves for the Tiranga march. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RuekstKTum— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
அந்த நோட்டீஸில், "கன்னாட் பகுதியில் (Connaught Place) பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டப் பிரிவு 163 அமலில் உள்ளது; தடை மீறிய பேரணி தேசியக் கொடி பேரணி நடத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. "டெல்லி மாநகராட்சியும் போராட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை. எனவே, அப்பகுதியில் தடை உத்தரவுகள் அமலில் இருப்பதால், போராட்டம் நடத்த வேண்டாம்" என அபிஜீத் தீப்கேவிடம் வலியுறுத்தினர்.
"தேசியக் கொடியை ஏந்துவது சட்ட விரோதமானது அல்ல; ஆனால் அனுமதியைப் பெறாமல் பேரணி நடத்துவதும், கூட்டத்தைக் கூட்டுவதும், கட்டுப்பாடுகளை மீறியதாகவே கருதப்படும்; அவ்வாறு நடந்தால் காவல்துறை சார்பில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் அபிஜீத் தீப்கேவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அத்துடன், 'தேசிய கொடியை உரிய மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும்; 'கொடி விதிமுறை' தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் அவருக்கு காவல்துறையினர் எடுத்துரைத்தனர்.
இதனிடையே, இன்றும் (அக்.16), நாளையும் (அக்.17) நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக சென்ட்ரல் பார்க் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகத் திறக்கப்படாது என்று டெல்லி மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இன்று தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே கூறும்போது, "அமைதியான போராட்டங்களால் வணிகங்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை; அரசு, ஒரு நகரத்தை முழுமையாக முடக்க முடிவுச் செய்தபோதும், இணையச் சேவைகளை நிறுத்தும்போதும், குடிமக்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, நகரத்தையே போர்க்களமாக மாற்றும்போது தான் வணிகங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சித் தொடங்கப்பட்ட நாள் முதலே, நாங்கள் மகாத்மா காந்தியின் அமைதி மற்றும் அஹிம்சை வழியைப் பின்பற்றுவோம் என உறுதியளித்திருந்தோம். அந்த உறுதியில் இருந்து நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்கப் போவதில்லை" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, இன்று (அக்.16) மாலை 05.00 மணிக்கு கன்னாட் பகுதியில் இருந்து கன்னாட் பகுதியில் உள்ள சென்ட்ரல் பார்க் நோக்கி பேரணி செல்வதற்காக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிர்வாகிகள், மாணவர் அமைப்புகள் குவிந்திருந்தனர்.
தேசியக் கொடி பேரணியில் கலந்து கொள்வதற்காக வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கேவை டெல்லி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். மேலும், பேரணியாகச் செல்ல முயன்றவர்களையும் தடுத்து நிறுத்தினர்.
அதேபோல், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் பேரணியில் பங்கேற்கவிருந்த அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் நேஹா போராவையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். தலைநகர் டெல்லியில் சட்டம்- ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு 6,000- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினரும், மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகளைச் சேர்ந்த 220 கம்பெனிகளும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.