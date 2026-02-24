லே புறப்பட்ட ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் திடீர் கோளாறு: உடனடியாக டெல்லி திரும்பியது

ETV Bharat / bharat

நடு வானில் விமானத்தில் இன்ஜின் கோளாறு ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் (கோப்புப்படம்)
February 24, 2026

புதுடெல்லி: டெல்லியில் இருந்து லே புறப்பட்ட ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் திடீர் இன்ஜின் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, உடனடியாக அது டெல்லி விமான நிலையத்திலேயே தரையிறக்கப்பட்டது.

விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே இன்ஜினில் கோளாறு ஏற்பட்டிருப்பது விமானிக்கு தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, துரிதமாக செயல்பட்டு அவர் விமானத்தை டெல்லியில் தரையிறக்கினார். இதனால் 150-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.

அண்மையில் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் இருந்து லண்டன் செல்லவிருந்த ஏர் இந்தியா விமானம், புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே விழுந்து நொறுங்கி விபத்துள்ளானதில் 250-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

