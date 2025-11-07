ETV Bharat / bharat

ஜே.என்.யு மாணவர் சங்கத் தேர்தல்: 4 முக்கிய பதவிகளையும் கைப்பற்றிய இடதுசாரி அமைப்புகள்!

இடதுசாரி அமைப்புகளின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, விடுதிகள் மற்றும் கல்லூரி வளாகங்களில் கோஷங்கள், மேள தாளங்கள் மற்றும் பாடல்கள் என கொண்டாட்டங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.

இடதுசாரி கூட்டணி மாணவர்களின் வெற்றி கொண்டாட்டம்
இடதுசாரி கூட்டணி மாணவர்களின் வெற்றி கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர் சங்கத் தேர்தலில் நான்கு முக்கிய பதவிகளையும் இடதுசாரி மாணவர் அமைப்புகள் கைப்பற்றியுள்ளன.

பிரபலமான ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த 4 ஆம் தேதி மாணவர் சங்க தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் (AISA), இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பு (SFI), ஜனநாயக மாணவர் கூட்டமைப்பு (DSF) ஆகிய இடதுசாரி அமைப்புகள் ஒரு கூட்டணியாகவும், ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை ஆதரிக்கின்ற வலதுசாரி அமைப்பான ABVP-ம் போட்டியிட்டன.

இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மாணவர் தேர்தலில் சுமார் 9,043 மாணவர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், 67% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த ஆண்டு தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு 705 வாக்குகள் குறைவாகவே பதிவாகி இருந்தன.

இதனால் தலைவர், துணைத் தலைவர், பொதுச் செயலாளர் மற்றும் துணைச் செயலாளர் ஆகிய 4 முக்கிய பொறுப்புகளை யார் பெறப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. தேர்தல் முடிந்த அடுத்த 2 நாட்கள் தொடர் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்ற நிலையில், இடதுசாரி இயக்கங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அதிக வாக்குகளை பெற்று நான்கு முக்கிய பதவிகளையும் பிடித்துள்ளனர்.

ABVP-இன் விகாஸ் படேடை 449 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து அதிதி மிஸ்ரா தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதேபோல், தன்யா குமாரியை தோற்கடித்து கோபிகா பாபு துணைத் தலைவர் பதவியை வென்றுள்ளார். ராஜேஸ்வர் காந்த் துபே மற்றும் அனுஜ் ஆகியோரை தோற்கடித்து சுனில் யாதவ் மற்றும் டேனிஷ் அலி ஆகியோர் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் இணைச் செயலாளர் பதவிகளை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இடதுசாரி அமைப்புகளின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, விடுதிகள் மற்றும் கல்லூரி வளாகங்களில் கோஷங்கள், மேள தாளங்கள் மற்றும் பாடல்கள் என கொண்டாட்டங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு தொடர் வெடிகுண்டு மிரட்டல்: பெண் பொறியாளர் கைது! வெளியான அதிர்ச்சி காரணம்!!

ABVP-க்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு

இந்த ஆண்டு மாணவர் தேர்தல் முடிவுகள் ABVP-க்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருப்பதை காட்டுகிறது. கடந்த ஆண்டு இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த வைபவ் மீனா இணைச் செயலாளர் பதவியை கைப்பற்றினார். கடந்த தசாப்தத்தில் ABVP-க்கு கிடைத்த முதல் வெற்றியாக இது பார்க்கப்பட்டது. அதற்கும் முன்னதாக, 2015ஆம் ஆண்டு சவுரப் சர்மா வெற்றி பெற்றிருந்தார். ஜே.என்.யு-வை பொருத்தவரையில் அங்கு இடதுசாரிகளின் ஆதிக்கம் அதிகம்.

அதேபோல் 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜே.என்.யுவில் ஒரு பெண் தலைவராக தேர்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதற்கு முன்னதாக, 2019ஆம் ஆண்டு மாணவர் சங்கத் தேர்தலில் SFI இன் ஐஷி கோஷ் தலைவர் பதவியை வென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LEFT SWEEPS JNU STUDENTS
STUDENTS UNION ELECTIONS
ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம்
மாணவர் சங்கத் தேர்தல்
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.