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ராணுவ மருத்துவ சேவையில் நான்கு தசாப்தங்கள்; வியப்பூட்டும் சர்ஜன் வைஸ் அட்மிரல் ஆர்த்தி சரினின் சாதனை பயணம்

அண்மையில் ஆர்த்தி சரினுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு "பரம் விசிஷ்ட் சேவா" பதக்கத்தை வழங்கி கௌரவித்தார்.

சர்ஜன் வைஸ் அட்மிரல் ஆர்த்தி சரின்
சர்ஜன் வைஸ் அட்மிரல் ஆர்த்தி சரின் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 6:00 AM IST

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By- சௌரவ் சுக்லா

புதுடெல்லி: எதிரிகளிடம் இருந்து நாட்டு மக்களை காப்பதற்கு எல்லையில் இரவு பகலாக காத்து நிற்பவர்கள் ராணுவ வீரர்கள். அவர்களுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும்போதும், போர்க்களத்தில் காயமுறும்போதும் மருத்துவ சேவை வழங்குவதற்கென ராணுவத்தில் தனிப்பிரிவு உள்ளது. அந்த பிரிவில் 40 ஆண்டுகளாக படியாற்றி வருகிறார் சர்ஜன் வைஸ் அட்மிரல் ஆர்த்தி சரின். ராணுவத்தில் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவராக வாழ்க்கையைத் தொடங்கி, இந்திய ஆயுதப் படை மருத்துவ சேவைகளின் தலைமை இயக்குநர் என்ற உயரிய பொறுப்பை வகித்து வருகிறார். இந்த உயரிய பதவியை அலங்கரிக்கும் முதல் பெண் என்ற பெருமையையும் இவர் பெற்றுள்ளார்.

ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அதிநவீன மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்க செய்வதிலும், புதுமை மற்றும் கருணையுடன் வருங்கால ராணுவ மருத்துவ சிகிச்சையை வடிவமைப்பதிலும் இவர் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். இவரது அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய சேவையைப் பாராட்டி, இவருக்கு அண்மையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பரம் விசிஷ்ட் சேவா பதக்கத்தை வழங்கி கௌரவித்தார்.

இந்நிலையில், ஆர்த்தி சரின், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில், ஆயுதப்படை மருத்துவ சேவைகளில் தனது பயண அனுபவங்கள் குறித்தும், ராணுவத்தினருக்கான எதிர்கால மருத்துவம் குறித்த தனது தொலைநோக்கு பார்வையையும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

கேள்வி: சமீபத்தில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, உங்களுக்கு 'பரம விசிஷ்ட் சேவா பதக்கம்' வழங்கி கௌரவித்தார். இந்தச் செய்தியை கேட்டபோது எங்களுக்கு எப்படி இருந்தது?

ஆர்த்தி சரின்: அந்தச் செய்தியைக் கேட்டு நான் அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்தேன். ராணுவம், கடற்படை, விமானப் படை ஆகிய மூன்று படைகளிலும் ராணுவ வீர்கள், அவர்களின் குடும்பத்தினர், ஓய்வுபெற்ற வீரர்கள் ஆகியோருக்கு மிக உயரிய மருத்துவ சேவை வழங்குதவற்கு ராணுவ மருத்துவர்கள் மிகவும் அர்ப்பணிப்புடன் உழைத்துள்ளனர். அதற்காக, எங்கள் முப்படைகளிலும் பணியாற்றும் எனது ஒட்டுமொத்த குழுவின் சார்பாக இந்த விருதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.

கேள்வி: ஆயுதப்படை மருத்துவ சேவைகள் வரலாற்றில், அதன் முதல் பெண் தலைமை இயக்குநராக பொறுப்பேற்று வழிநடத்தி வருகிறீர்கள். இதுதான் உங்கள் பாதை, இந்த உயரிய இலக்கை அடைவீர்கள் என்றும் எப்பொழுதாவது கற்பனை செய்ததுண்டா?

ஆர்த்தி சரின்: இல்லை! நான் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்தபோது, இதுதான் எனது வாழ்க்கைப் பாதையாக இருக்கும் என நான் நிச்சயமாக நினைக்கவில்லை. நான் செய்த பணிகளை முழுமனதோடு ரசித்து செய்தேன்; தொடர்ந்து தொடர்ந்து முன்னேறிச் சென்றேன்.

நான் ஆயுதப்படை மருத்துவக் கல்லூரியின் கமாண்டன்ட் பொறுப்பை ஏற்றபோது, ஒருவர் ஒரு அழகான கவிதையைப் என்னிடம் பகிர்ந்துகொண்டார்.

அதில், "கமாண்டன்ட் அலுவலகத்திற்கு மிக அருகிலேயே மாணவிகள் விடுதி இருந்தாலும், அந்த விடுதியில் இருந்து ஒரு மாணவி கமாண்டன்ட் அலுவலகத்தின் உயரிய பதவிக்கு வருவதற்கு 38 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

கேள்வி: ஆயுதப்படை மருத்துவ சேவைகளின் (AFMS) முதல் பெண் தலைமை இயக்குநர் பதவிக்கு நீங்கள் வந்தது, ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக, பெண்கள் மிகச்சிறந்த தலைவர்கள், மிகச்சிறந்த மேலாளர்கள் என்று கூறப்படுவதுண்டு. அப்படியிருக்கும்போது, ஆயுதப்படை தனது முதல் பெண் தலைமை இயக்குநரை நியமிக்க இவ்வளவு ஏன் நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொண்டது என்று கருதுகிறீர்கள்?

ஆர்த்தி சரின்: AFMS அமைப்பில் 1950-களில் இருந்தே பெண்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். எங்களது முதல் பெண் மேஜர் ஜெனரல் 'நிர்மலா ஹூஜா'. அவர் 1987-ஆம் ஆண்டிலேயே லக்னோவில் உள்ள 900 படுக்கைகள் கொண்ட ராணுவ மருத்துவமனையை வழிநடத்தினார்.

அதன் பிறகு 2004-இல், முதல் த்ரீ ஸ்டார் ரேங்க், பெண் அதிகாரியாக சர்ஜன் வைஸ் அட்மிரல் புனிதா அரோரா பொறுப்பேற்றார். அவர் AFMC-இன் கமாண்டன்ட் ஆகவும், கடற்படை மருத்துவ சேவைகளின் தலைமை இயக்குநராகவும் பணியாற்றினார்.

அவருக்கு அடுத்ததாக ஏர் மார்ஷல் பத்மா பந்தோபாத்யாய் என்ற மற்றொரு பெண் அதிகாரி, விமானப்படை மருத்துவ சேவைகளின் தலைமை இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்றார்.

ஆகவே, இந்திய ராணுவ வரலாற்றில் பெண்களுக்கு உயரிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளன. சில நேரங்களில், காலச் சூழல், காலிப் பணியிடம் ஆகியவற்றை பொறுத்து நியமனம் அமையும். நான் இந்த பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதை ஒரு நல்வாய்ப்பாகக் கருதுகிறேன்.

கேள்வி: போர்க்களத்தின் தன்மை மிக வேகமாக மாறிவருகிறது. புது வகையான காயங்கள் மற்றும் போர்க்கள மருத்துவச் சிகிச்சைகளில் ஏற்படும் நவீன மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப AFMS தன்னை எவ்வாறு தகவமைத்துக் கொள்கிறது?

ஆர்த்தி சரின்: நாங்கள் காயங்களுக்கான அவசர சிகிச்சை மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளுக்கான சிகிச்சை ஆகிய இரண்டையும் ஒன்றிணைப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.

இதன் விளைவாக, காயமடைந்தவர்களை விரைவாக மீட்பது, சம்பவ இடத்திலேயே சிகிச்சை அளிப்பது நீண்ட காலப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தி வருகிறோம்.

காயமடைந்தவர்களை மீட்கும் நேரத்தை குறைப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறிந்து வருவதோடு, ராணுவ மருத்துவர்கள் பல்வேறு பணிகளை செய்யும் வகையில் அவர்களுக்குப் பன்முகப் பயிற்சிகளையும் வழங்கி வருகிறோம்.

இதுதவிர, 'போர்க்கள செவிலியர் உதவியாளர்' என்ற பயிற்சியையும் அறிமுகம் செய்துள்ளோம். இதன் மூலம் போர்க்களத்தில் காயம் ஏற்படும் போது, சாதாரண படைவீரர்களும் ஒருவருக்கொருவர் முதலுதவி செய்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

கேள்வி: காயமடைந்த வீரர்களின் மன நலனை மேம்படுத்த AFMS என்ன மாதிரியான ஆதரவை வழங்குகிறது?

ஆர்த்தி சரின்: நாங்கள், உடல் வலிமை, மனவலிமை ஆகிய இரண்டையும் மேம்படுத்தும் வகையில் பயிற்சி அளித்து வருகிறோம். மேலும், ராணுவ வீரர்களின் உடல் வலிமை மற்றும் மனவலிமையை மேம்படுத்த தனித்தனி பயிற்சிப் பாடத்திட்டங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. அவர்களின் பணிக்காலம் முழுவதும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இப்பயிற்சிகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படுகின்றன.

கேள்வி: தற்போது AFMS அமைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது அதிகரித்துள்ளது. உங்கள் முக்கிய ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா?

ஆர்த்தி சரின்: சமீபகாலமாக எங்கள் ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்புத் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான வசதிகள் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

நாங்கள், ஐசிஎம்ஆர், சென்னை ஐஐடி, கான்பூர் ஐஐடி, டெல்லி ஐஐடி, பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.

அதே சமயம், எங்கள் ஆராச்சிகள் அனைத்தும் மிகவும் ரகசியம் காக்கப்பட வேண்டியவை. எனவே அவற்றைப் பொதுவெளியில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது.

மேலும் நாங்கள் ராணுவ ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு அமைப்புடனும் (DRDO) இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். அந்த திட்டங்களின் முடிவுகளை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம்.

கேள்வி: கோவிட் பெருந்தொற்று காலம், உலகெங்கிலும் உள்ள மருத்துவ கட்டமைப்புக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது. இந்த எதிர்பாராத சவாலை AFMS எவ்வாறு எதிர்கொண்டது? அதன் மூலம் கற்றுக் கொண்ட முக்கிய பாடங்கள் என்ன?

ஆர்த்தி சரின்: நாம் முழுமையாக தயாராக இருக்கிறோம் என்று நம்பிக் கொண்டிருந்தாலும், முற்றிலும் புதிய நோய்க்கிருமிகள் மூலம் நமக்கு எதிர்பாராத சவால்கள் வரலாம் என்பதை கோவிட் பெருந்தொற்று எங்களுக்கு உணர்த்தியது.

இருப்பினும், இந்த சவாலான நேரத்தில் எங்கள் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு ஏற்படும் தனிப்பட்ட ஆபத்தை பொருட்படுத்தாமல் முன்வந்து சிறந்த சேவையை வழங்கினர்.

ஆயுதப்படையைச் சேர்ந்த மருத்துவம் சாராத பிரிவினரும் எங்களுக்கு அசாத்திய ஒத்துழைப்பை அளித்தது மிகவும் நெகிழ்ச்சியானது. அவர்கள் நெருக்கடியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்து, மருந்துகள் மற்றும் உபகரணங்களை கொண்டு செல்வதற்கு உதவினர். இதனால் எங்களால் மருத்துவச் சேவை வழங்குவதில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த முடிந்தது.

கேள்வி: கோவிட் பெருந்தொற்று காலகட்டத்தில் குறிப்பிடும்படியான தருணம் ஏதேனும் உங்கள் மனதில் உள்ளதா?

ஆர்த்தி சரின்: நிச்சயமாக, 2021-இல் கோவிட் இரண்டாவது அலையின் உச்சத்தின்போது, 875 படுக்கைகள் கொண்ட 'INHS அஸ்வினி' மருத்துவமனையின் கமாண்டிங் அதிகாரியாக நான் இருந்தேன்.

அந்தச் சமயத்தில் நாடு முழுவதும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு அனைவருக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், நாங்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு ஜாம் நகரில் இருந்து ஆக்சிஜனை பாதுகாப்பாக என் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வருவது மிகப்பெரிய சவாலான பணியாக இருந்தது.

ஆனால், எங்கள் மருத்துவம் சாராத ஊழியர்களின் விலைமதிக்க முடியாத உதவியால் அது சாத்தியமானது.

"நாம் ஒரு விஷயத்தில் உண்மையாக முழு மனதைச் செலுத்தினால், அது கண்டிப்பாக நடக்கும்" என்பது என் மனதில் ஆணித்தரமாக பதிந்தது. நாங்கள் நினைத்தபடியே எங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் வந்து சேர்ந்தது.

கேள்வி: புற்றுநோய் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, காமா கத்தி அறுவை சிகிச்சை ஆகிய துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளீர்கள். அதற்கு எது உங்களுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது?

ஆர்த்தி சரின்: காமா கத்தி அறுவை சிகிச்சை மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சைகள் மிகவும் துல்லியத்தன்மையை (Precision) அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

நோயாளிகளுக்கு நீண்ட காலப் பக்கவிளைவுகளைக் குறைத்து, அவர்களுக்குச் சிறந்த முறையில் சிகிச்சை அளிப்பதையே நாங்கள் எப்போதும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். இந்தத் துல்லியமான துரிதச் செயல்பாடுதான், போர்க்கள மோதலின்போதும், மனிதநேய பணிகளின்போதும் எங்களுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. அங்கு மிகக் குறுகிய காலத்தில் மிக முக்கியமான, அவசரமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டி இருக்கும்.

கேள்வி: செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் வந்துவிட்டது. இது, ராணுவ மருத்துவத்தின் எதிர்காலத்தை எப்படி மாற்றியமைக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள்?

ஆர்த்தி சரின்: நோயை கண்டறிவதிலும், குறிப்பாகப் நோயியல் (Pathology) மற்றும் கதிரியக்கவியல் (Radiology) துறைகளில், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

இது சிக்கலான நிலைமையை மிக விரைவாகக் கண்டறிந்து சுட்டிக்காட்டுவதன் மூலம் மருத்துவர்களின் பொன்னான நேரம் சேமிக்கப்படும். மேலும், மருத்துவர்களை அன்றாட நிர்வாகப் பணிகளில் இருந்து விடுவிக்கும்.

அலுவலக நிர்வாக பணிகளை ஏஐ தொழில்நுட்பம் கவனித்துக் கொள்வதால், மருத்துவர்களால் பெரும்பாலான நேரத்தை நோயாளிகளுடன் நேரடியாக பேசுவதற்கும், அவர்களின் பிரச்சனைகளை கேட்டு அவர்களை குணப்படுத்தவும் ஒதுக்க முடியும்.

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