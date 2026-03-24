ETV Bharat / bharat

என்சிஇஆர்டி குறித்த உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு- சட்ட கல்லூரி மாணவரின் பதிவால் சர்ச்சை

"இந்தியாவில் நீதித்துறையில் நிலவும் ஊழல்களை கண்டறிவது கடினமான வேலை இல்லை; நீதித் துறையை தெய்வத்தன்மையுடன் பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டும்" என்று மாணவர் ரிஷிகுமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உச்சநீதிமன்றம்- கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 11:05 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: என்சிஇஆர்டி புத்தகத்தில் நீதித்துறை தொடர்பான பாடத்தை நீக்க உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிட்டதை விமர்சித்து சட்ட கல்லூரி மாணவர், சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அண்மையில் சிபிஎஸ்இ 8ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாட புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பாடத்தில் "நீதித் துறையில் ஊழல்" என்ற தலைப்பு இடம் பெற்றிருந்தது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தை உச்சநீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரித்தபோது, பாட புத்தகங்களை தயாரித்து வழங்கிய என்சிஇஆர்டி மன்னிப்பு கோரியது.

அதைத் தொடர்ந்து, அந்த புத்தகத்தின் அனைத்து பிரதிகளையும் பறிமுதல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்ட உச்சநீதிமன்றம், மின்னணு பிரதிகளுக்கும் தடை விதித்தது. பின்னர், வரும் கல்வியாண்டில், திருத்தப்பட்ட பாடப் பகுதி இணைக்கப்படும் என்று என்சிஇஆர்டி சார்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டடது.

மேலும், சர்ச்சைக்குரிய அந்த பாடப் பகுதியை எழுதிய மூவரையும் அரசின் எந்தவொரு திட்டத்திலும் சேர்க்கக் கூடாது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

இந்த சம்பவத்தை விமர்சித்து, தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவர் ரிஷி குமார், "சப்ஸ்டேக்" என்ற சமூக ஊடகத்தில் மார்ச் 14ஆம் தேதி பதிவொன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்திருப்பதை அவர் கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

மேலும், "இந்தியாவில் நீதித்துறையில் நிலவும் ஊழல்களை கண்டறிவது கடினமான வேலை இல்லை; 10 நிமிடங்களில் 4 பக்க அறிக்கையை தயாரித்தேன்" என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், நீதித் துறையை தெய்வத்தன்மையுடன் பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து, அந்த பதிவை நீக்குமாறு அவருடைய பல்கலைக்கழகம் கேடடுக் கொண்டதாக மற்றொரு பதிவில் மாணவர் ரிஷிகுமார் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில், "அந்த பாட புத்தகத்தில், நீதித்துறை பற்றி 18 பக்கங்கள் எழுதப்பட்ட பாடத்தில், இரண்டு வாக்கியங்கள் மட்டுமே ஊழல் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளன. அந்த பாட பகுதியை நீக்கியதும், பாடத்தை எழுதியவர்களுக்கு தடை விதித்ததும் சட்டவிரோதமானது என்று குறிப்பிடிருந்தேன். அதன்பிறகு வழக்கறிஞர்களும், நீதிபதிகளும், எனது பல்கலைக்கழகத்தை தொடர்புகொண்டு அந்த பதிவை நீக்குமாறு வலியுறுத்துகிறார்கள். ஆனால் அந்த பதிவை நான் நீக்கப்போவதில்லை" என்று அந்த மாணவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Last Updated : March 24, 2026 at 11:12 PM IST

TAGGED:

என்சிஇஆர்டி
உச்சநீதிமன்றம்
NCERT BOOK
SUPREME COURT
LAW STUDENT ON NCERT BOOK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.