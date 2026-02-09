ETV Bharat / bharat

மாணவியை கொலை செய்து விபரீத முடிவு எடுத்த சட்ட கல்லூரி மாணவர்

மாணவியை கொலை செய்ததற்கான காரணம் என்னவென்று இதுவரை தெரியவில்லை என போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By PTI

Published : February 9, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில சட்டக் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் தன்னுடன் பயிலும் மாணவியை சுட்டு கொலை செய்து விட்டு, தானும் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலம் தர்ன் தாரன் மாவட்டத்தில் உள்ள உஸ்மா கிராமத்தில் ஒரு சட்டக் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. அங்கு பிரின்ஸ் ராஜ் என்ற மாணவர் முதலமாண்டு பயின்று வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் இன்று காலை வழக்கம் போல் கல்லூரி திறக்கப்பட்டு மாணவர்கள் வந்த வண்ணம் இருந்துள்ளனர். இன்று கல்லூரிக்கு வந்த பிரின்ஸ் ராஜ், தன்னுடன் கைத் துப்பாக்கியையும் மறைத்து எடுத்து வந்துள்ளார்.

வகுப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பே உள்ளே நுழைந்த அவர், அங்கு அமர்ந்திருந்த தனது வகுப்பு மாணவி சந்தீப் கவுர் என்பவரை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். இதில் அந்த மாணவி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், பிரின்ஸ் ராஜும், தன்னை தானே சுட்டுக் கொண்டு கீழே விழுந்துள்ளார். இதில் உயிருக்கு போராடிய அவரை பார்த்தவுடன் சக மாணவர்கள் அவரை உடனடியாக மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

இதையும் படிங்க: என் உயிருக்கு ஆபத்து; போலீஸும் உடந்தை; முதலமைச்சரை சந்திக்கணும் - மதுரை திமுக நிர்வாகி பேட்டி

இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறைக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் உடனடியாக அங்கு வந்த போலீசார் இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பிரின்ஸ் ராஜ் ஏன் சந்தீப் கவுரை கொலை செய்தார்? இவருக்கும் இடையே ஏதேனும் முன் விரோதம் இருந்ததா? அல்லது காதல் விவகாரமா? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர்.

துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜக்பீர் சிங் பிடிஐ நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் இந்த சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார்.

TAGGED:

PUNJAB STUDENT MURDER
LAW STUDENT SHOOTS SELF
MURDER CASE
சட்ட கல்லூரி மாணவி கொலை
PUNJAB LAW STUDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.