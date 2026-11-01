கர்நாடகா மாநிலம் உருவான தினம்: பெங்களூரு – மும்பை இடையே பறந்தது வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்
இரவு நேரத்தில் இயக்கப்படும் இந்த ரயில், இரு பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான பயணத்தை எளிதாக்குவதுடன் பயண நேரத்தையும் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 1, 2026 at 10:26 PM IST
பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலம் உருவான தினத்தை ஒட்டி, பெங்களூரு – மும்பை இடையே 'வந்தே பாரத்' ஸ்லீப்பர் விரைவு ரயில் சேவையை ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இன்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
பெங்களூருவில் உள்ள சர் எம்.விஸ்வேஸ்வரய்யா ரயில் முனையத்தில் 'வந்தே பாரத்' ஸ்லீப்பர் விரைவு ரயில் சேவையின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. இதில், மத்திய ரயில்வே இணை அமைச்சர் வி.சோமண்ணா, மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகலாத் ஜோஷி, ஹெச்.டி.குமாரசாமி, மத்திய இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
ரயில் நிலையத்தில் புதிய வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலில் உள்ள வசதிகளை அமைச்சர்கள் பார்வையிட்டதுடன், பயணிகளிடமும் கலந்துரையாடினர்.
இதையடுத்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், "கர்நாடகா மாநிலம் உருவான தினத்தில், இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்படுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. பெங்களூரு, தொழில்நுட்பத் தலைநகரமாகவும், மும்பை, நாட்டின் நிதித் தலைநகரமாகவும் உள்ளன. இவ்விரு முக்கிய நகரங்களையும் இணைக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளின் வசதி, பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ரயிலில் பல்வேறு புதிய அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ரயில் ஓட்டுநர்களுக்கு சிறப்பு வசதிகளும், மேல் படுக்கைகளில் ஏறுவதற்கு எளிமையான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாதுகாப்பு வசதிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
The Vande Bharat Sleeper will connect Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra, connecting erstwhile uncovered parts of Northern Karnataka: Hon’ble Minister of Railways Shri @AshwiniVaishnaw #VandeBharat_Sleeper https://t.co/5ZoWoC3o9W— Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 1, 2026
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மத்திய ரயில்வே இணை அமைச்சர் வி.சோமண்ணா, "பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கொள்கையின்படி, ஒரு திட்டத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டும் அரசே அதனைத் திறந்து வைக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய மத்திய அரசின் ஆட்சியில், வடக்கு கர்நாடகம், மத்திய கர்நாடகம் மற்றும் தென் கர்நாடகப் பகுதிகளில் ரயில்வே போக்குவரத்து இணைப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கர்நாடகாவில் ரயில்வே மேம்பாட்டுக்காக 52 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாகச் செலவிடப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் 14 ஆயிரம் ரயில்வே மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 900-க்கும் மேற்பட்ட பாலங்கள், கர்நாடகாவில் கட்டப்பட்டுள்ளன. ரயில்வே, நெடுஞ்சாலைத் துறைகளுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
823 பயணிகள் பயணிக்கலாம்
புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள பெங்களூரு – மும்பை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலில் மொத்தம் 823 பேர் பயணம் செய்யும் வகையில் பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இரவு நேரத்தில் இயக்கப்படும் இந்த ரயில், இரு பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான பயணத்தை எளிதாக்குவதுடன் பயண நேரத்தையும் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.