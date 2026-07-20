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நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மீது தடியடி - ஸ்தம்பித்தது டெல்லி

டெல்லியில் அசாதாரண சூழல் நிலவும் நிலையில், ஜந்தர் மந்தர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இணைய சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர்
நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 11:21 AM IST

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புதுடெல்லி: மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற போது அவர்களை துணை ராணுவப்படையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர்.

நீட் தேர்வு முறைகேடுகள், தொடர்ச்சியான வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்டவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வலியுறுத்தியும், நாடு முழுவதும் நிலவும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தைக் கண்டித்தும் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் தலைநகர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வந்தது.

போராட்டத்திற்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் லடாக்கைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், தொடர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். அவருக்கு திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்கள் நேரில் சென்று ஆதரவுத் தெரிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அவரை டெல்லி காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப்படையினர் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், "காக்ரோச் ஜனதா கட்சி" போராட்டத்தின் 22-வது நாளான இன்று (ஜூலை 20) நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டெல்லி காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப்படையினர் நாடாளுமன்றம் செல்லும் பாதை மற்றும் ஜந்தர் மந்தரில் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

அத்துடன், ஆங்காங்கே தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியிருந்தனர். அதேபோல், பேரணியில் கலந்து கொள்பவர்களை தடுக்கும் வகையில் டெல்லியில் உள்ள முக்கிய மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருந்தன.

இந்த சூழலில், தடையை மீறி நாடாளுமன்ற நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது துணை ராணுவப் படையினர் தடியடி நடத்திக் கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். அப்போது இளைஞர் ஒருவர், "என்னை அடியுங்கள், உங்களால் முடிந்தவரை என்னை அடியுங்கள்" என்று நின்றுக் கொண்டிருந்தவாறு பேசிய போது துணை ராணுவப் படையினர் சரமாரியாக லத்தியால் அடித்த காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

இதனால் தலைநகர் டெல்லியில் அசாதாரண சூழல் நிலவுகிறது. அதேபோல், டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இணைய சேவை தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்று (ஜூலை 20) தொடங்கியுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் கூட்டத் தொடரில் நீட் தேர்வு முறைகேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். அதேபோல், பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முனைப்புக் காட்டி வருகிறது.

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TAGGED:

காக்ரோச் ஜனதா கட்சி
ஸ்தம்பித்தது டெல்லி
JANTAR MANTAR
PROTESTERS GATHERED FOR CJP
DELHI PARLIAMENT CJP

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