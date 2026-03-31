ஜெயலலிதாவின் ஹைதராபாத் இல்லம் முடக்கம்: ரூ.82 லட்சம் வரி பாக்கியால் மாநகராட்சி நடவடிக்கை

இந்த கட்டடத்திற்கு 2017-ஆம் ஆண்டிலிருந்து வரி செலுத்தவில்லை எனக்கூறி, பெருநகர ஹைதராபாத் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜெயலலிதாவிற்கு சொந்தமான கட்டடம் (ETV Bharat)
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜெயலலிதாவிற்கு சொந்தமான கட்டடம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 2:05 PM IST

ஹைதராபாத்: வரி பாக்கியை செலுத்தாததால், மறைந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் இல்லத்தை முடக்கும் நடவடிக்கையை பெருநகர ஹைதராபாத் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது.

நிலுவையில் இருக்கும் சுமார் 82 லட்ச ரூபாய் வரி பாக்கியை செலுத்துமாறு, ஜெயலலிதாவின் உறவினர்களுக்கு பலமுறை நோட்டீஸ் அனுப்பியும், அதுதொடர்பாக எந்த பதிலும் வராததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக ஹைதராபாத் மாநகராட்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது.

யூசுஃப்குடாவில் உள்ள மாநகராட்சி வட்டம் எண் 38-இன் கீழ் வரும் ஸ்ரீநகர் காலனியில் தான் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான இந்த கட்டடம் அமைந்துள்ளது. தரைத்தளத்துடன் மொத்தம் நான்கு தளங்களை கொண்ட 8-3-1099/ஏ என்ற கதவு எண்ணுடன் கூடிய இந்தக் கட்டடம், மறைந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த கட்டடத்திற்கு 2017-ஆம் ஆண்டிலிருந்து வரி செலுத்தவில்லை என பெருநகர ஹைதராபாத் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இந்தாண்டு பிப்ரவரி மாதத்திலும் ஒருமுறை நோட்டீஸ் அனுப்பியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், பெருநகர துணை ஆணையரின் அறிவுத்தலின் பேரில், உதவி நகராட்சி ஆணையர் பல்ராஜ் தலைமையிலான நகராட்சி ஊழியர்கள் குழு, நேரடியாக சென்று இந்த கட்டடத்தை சீல் வைத்து பூட்டினர்.

மார்ச் 31 வரை அமலில் இருந்த ‘ஒருமுறைத் தீர்வுத் திட்டத்தின்’ (OTS) கீழ் வழங்கப்படக்கூடிய சலுகைகள் போக, செலுத்த வேண்டிய மொத்த நிலுவைத் தொகை ரூ.82,91,822 என்று அதிகாரிகள் கணக்கிட்டுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர், “நாங்கள் உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றினோம். அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டன. ஆனால் அதற்கு பல ஆண்டுகளாக பதில்கள் ஏதும் வரவில்லை. எனவே, நாங்கள் சொத்தை முடக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டோம்,” என்று தெரிவித்தார்.

இந்த கட்டடத்தில் தனியார் அலுவலகம் செயல்பட்டு வந்த நிலையில், இது வணிக வரி வரம்பின் கீழ் வகைபடுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால், 2017-ஆம் ஆண்டு முதல் இக்கட்டடம் ஒரு குடியிருப்பாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகக் குறிப்பிட்டு, இதன் வகைப்பாட்டை 'குடியிருப்பு' என மாற்றியமைக்குமாறு ஜெயலலிதாவின் நெருங்கிய உறவினரான, சென்னையில் வசிக்கும் தீபக் ஜெயக்குமார், மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

எனினும், கட்டடத்தின் வகைப்பாடு குடியிருப்புக்கானதாக மாற்றப்படாமலேயே இருந்துள்ளது. அந்த வகையில், வரி பாக்கியும் ஆண்டாண்டுக்கு அதிகரித்து தற்போது ஜப்தி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதாக பெருநகர அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

