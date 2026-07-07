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வயநாட்டில் நிலச்சரிவு- தமிழ்நாட்டில் இருந்து விரைந்த தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை

அரக்கோணத்தில் உள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மையத்தில் இருந்து, மொத்தம் 60 வீரர்களைக் கொண்ட இரண்டு சிறப்பு மீட்புக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளன.

வயநாட்டில் நிலச்சரிவு- மீட்பு பணிகள் தீவிரம்
வயநாட்டில் நிலச்சரிவு- மீட்பு பணிகள் தீவிரம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 4:41 PM IST

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வேலூர்: கேரள மாநிலம், வயநாட்டில் சுரங்கப்பாதை கட்டுமானப் பணி நடைபெறும் இடத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாட்டின் அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை விரைந்துள்ளது.

கேரள மாநிலம், வயநாடு அருகில் உள்ள கல்லாடி என்ற இடத்தில், மலப்புரம் மற்றும் வயநாடு மாவட்டங்களை இணைக்கும் சுரங்கப்பாதை கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அந்த பகுதியில் கனமழை பெய்து வருவதால், கட்டுமானப் பணி நடைபெறும் இடத்தில் இன்று காலை 11 மணி அளவில் பயங்கர நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில், இடிபாடுகளில் சிக்கி 3 பேர் உயிரிழந்தனர். 7 பேர் காயமடைந்தனர். பலர் மாயமாகி உள்ளனர்.

மேலும், கட்டுமான நிறுவனத்தின் அலுவலகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட கேபின் கண்டெய்னர்கள், தொழிலாளர்களுடன் வந்த பேருந்து, கார்கள் மற்றும் மண் அள்ளும் இயந்திரங்கள் ஆகியவை முற்றிலுமாக நிலத்தடியில் புதைந்துவிட்டன. அப்பகுதியில் சாலைப் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

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என்டிஆர்எஃப் விரைவு

இந்த சம்பவத்தை அடுத்து, மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும், காணாமல் போனவர்களைத் தேடும் பணிகளை விரைவுபடுத்தவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் கமாண்டர் ஸ்ரீஅகிலேஷ் குமார் உத்தரவின் பேரில், அரக்கோணத்தில் உள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மையத்தில் இருந்து, மொத்தம் 60 வீரர்களைக் கொண்ட இரண்டு சிறப்பு மீட்புக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

நிலச்சரிவால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிக்கியுள்ள மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்பது, காணாமல் போனவர்களைத் தேடும் பணிகளை மேற்கொள்வது, இடிபாடுகளில் சிக்கியிருப்பவர்களை கண்டறிவது உள்ளிட்ட பணிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை வீரர்கள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், மாவட்ட நிர்வாகம், காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து, தேவையான அனைத்து அவசர நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மீட்புப் பணிகளுக்குத் தேவையான நவீன உபகரணங்கள் மற்றும் சிறப்பு மீட்பு வசதிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

நிலச்சரிவால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளின் முழுமையான விவரங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கியிருந்து, மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிடும் அறிவுறுத்தல்களை தவறாமல் பின்பற்றுமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை விரைந்து வழங்குவதற்காக அனைத்து அரசு அமைப்புகளும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் செயல்பட்டு வருகின்றன.

TAGGED:

LANDSLIDE IN WAYANAD
LANDSLIDE IN KERALA
NDRF
KERALA CM VD SATHEESAN
LANDSLIDE IN WAYANAD THREE DEDAD

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