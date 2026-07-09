வயநாடு நிலச்சரிவு: மேலும் இரு தொழிலாளர்களின் உடல்கள் மீட்பு | பலி எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்வு
நிலச்சரிவில் சிக்கி காயமடைந்த 10 பேரில் 3 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். மீதமுள்ள 7 பேர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 9, 2026 at 10:32 AM IST
வயநாடு: கேரள மாநிலம் வயநாடு மாவட்டம் கள்ளாடியில் நேற்று முன்தினம் நிகழ்ந்த நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களில் மேலும் இரு தொழிலாளர்களின் உடல்கள் இன்று மீட்கப்பட்டன.
ஜூலை 7 அன்று, கோழிக்கோடு மற்றும் வயநாட்டை இணைக்கும் அனக்கம்பொயில் - கள்ளாடி - மேப்பாடி இரட்டை சுரங்கப்பாதை கட்டுமானப் பகுதியின் நுழைவாயில் அருகே (மீனாட்சி பாலம் அருகில்) கனமழை காரணமாக திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.
பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து அந்த பகுதியில் பெய்த கனமழையே இதற்கு முக்கியக் காரணமாகும். இருப்பினும், சுரங்கப் பணிக்காக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட மண் மற்றும் பாறைகளை அப்புறப்படுத்துமாறு ஜூன் மாதமே மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்தும், ஒப்பந்த நிறுவனமான 'திலீப் பில்ட்கான்' அதை அகற்றாமல் மெத்தனமாக இருந்ததே விபத்துக்குக் காரணம் என கேரள அரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
இந்த நிலையில், மீட்புக் குழுவினர் மேற்கொண்ட தீவிர தேடுதல் பணியின் போது இடிபாடுகளிலிருந்து மேலும் இரு தொழிலாளர்களின் உடல்கள் இன்று மீட்கப்பட்டன. இதனையடுத்து நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கேரள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஏ.பி.அனில்குமார், "இன்று காலை தேடுதல் மண்டலம் 1-ல் இருந்து இரு உடல்கள் மீட்கப்பட்டதை அடுத்து, இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது" என்றார்.
நிலச்சரிவின் இடிபாடுகளுக்குள் இன்னும் 3 தொழிலாளர்கள் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுவதால், அவர்களைக் கண்டறியும் பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் உள்ளூர் அவசர காலக் குழுவினர் 4 மண்டலங்களாகப் பிரிந்து தேடுதல் வேட்டையைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர். தற்போது தேடுதல் பகுதி 1 மற்றும் 2 மற்றும் அருகில் உள்ள ஆற்றுப் படுகைகளில் தேடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நிலச்சரிவில் சிக்கி காயமடைந்த 10 பேரில் 3 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். மீதமுள்ள 7 பேர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நிலச்சரிவில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா ரூ. 5 லட்சம் உடனடி நிவாரண உதவியாக வழங்கப்படும் என்றும், காயமடைந்தவர்களின் மருத்துவச் செலவை அரசே ஏற்கும் என்றும் கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தார்.