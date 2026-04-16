கர்னூலில் பயங்கர விபத்து: 8 பேர் உயிரிழப்பு; 12 பேர் படுகாயம்
விபத்து குறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விபத்துக்கான காரணம் விரைவில் தெரியவரும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 2:38 PM IST
கர்னூல்: ஆந்திர மாநிலத்தில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் சிக்கி 8 பேர் பலியாகினர். மேலும் 12-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட மந்திராலயம் மண்டலத்தில் சிலகலடோனா என்ற கிராமம் உள்ளது. இன்று காலை நேரத்தில், பக்தர்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த சொகுசு கார் ஒன்று, எதிரே வந்த ரெடி மிக்ஸ் லாரி மீது எதிர்பாராமல் திடீரென மோதி பெரும் விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் இதுவரை 8 பேர் உயிரிழந்தனர். 12-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
கர்நாடகா மாநிலம் சிக்மங்களூருவில் இருந்து மந்திராலயத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ ராகவேந்திரா சாமி கோயிலுக்கு சாமி தரிசனத்திற்காக சென்ற பக்தர்கள் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்திருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. விபத்து நிகழ்ந்த சம்பவ இடத்திலேயே 5 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மேலும் 3 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் எம்மிகனூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விபத்து சம்பவம் குறித்த கேள்விபட்டவுடன் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். மேலும் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து அந்த பகுதியில் போக்குவரத்தையும் சரி செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. விசாரணைக்கு பிறகு தான் விபத்து எதனால் ஏற்பட்டது என்பது குறித்த விரிவான விவரங்கள் தெரிய வரும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.