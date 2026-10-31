'பழைய பேருந்து இனி ஏசி நூலகம்' - சத்தீஸ்கர் மாநகராட்சியின் அசத்தல் 'லைப்ரரி ஆன் வீல்ஸ்'
கழிவுப் பொருளைப் பயனுள்ளதாக மாற்றியதோடு, சமூகத்தில் மீண்டும் வாசிப்புப் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள கோர்பா மாநகராட்சியின் இந்த முயற்சிக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
Published : October 31, 2026 at 8:00 AM IST
கோர்பா: பொதுவாக காலாவதியான பழைய அரசுப் பேருந்துகள் பணிமனைகளில் துருப்பிடித்துக் கிடக்கும் அல்லது இரும்புக்கடைக்கு எடைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். ஆனால், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் கோர்பா மாநகராட்சி, கைவிடப்பட்ட பழைய பேருந்து ஒன்றை வண்ணமயமாக மாற்றி, தற்போது புத்தகப் பிரியர்களின் சொர்க்கபுரியாக மாற்றியுள்ளது.
பேருந்துக்குள் குளிர்சாதன நூலகம்
பழைய பேருந்தின் உட்பகுதி முழுமையாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு, புத்தக அலமாரிகள், வாசகர்கள் அமர்ந்து படிக்க வசதியான இருக்கைகள் மற்றும் சிறப்பான விளக்கு வசதிகளுடன் முற்றிலும் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட நூலகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தற்போது இந்த நடமாடும் நூலகம் கோர்பா நகரின் கண்டா கர் சவுக் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலகத்தில் குழந்தைகளுக்கான காமிக்ஸ் புத்தகங்கள், கதைத் தொகுப்புகள், பொது அறிவுப் புத்தகங்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்களுக்கான புத்தகங்கள் என பலதரப்பட்ட நூல்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
'டிஜிட்டல் நச்சுநீக்கம்' செய்யும் மக்கள்
இந்த நூலகத்தின் காப்பாளர் புருஷோத்தம் கூறுகையில், "தினமும் 25 முதல் 30 பேர் வரை இங்கு வந்து தங்களுக்கு பிடித்த புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள். இங்கு வரும் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது ஒன்றரை மணி நேரம் தங்களை மறந்து படிக்கிறார்கள். முக்கியமாக, அந்த நேரத்தில் அவர்கள் தங்களது மொபைல் போன்களை பயன்படுத்துவதே இல்லை" என மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
ஸ்மார்ட்போன்கள், சமூக ஊடகங்கள் என எப்போதும் டிஜிட்டல் திரைகளையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு இந்த நூலகம் ஒரு சிறந்த 'டிஜிட்டல் நச்சுநீக்கி' மையமாக செயல்படுகிறது.
இது குறித்து அரசு கல்லூரி உளவியல் துறைத் தலைவர் டாக்டர் அவந்திகா கவுஷில் பேசுகையில், "தொடர்ந்து டிஜிட்டல் திரைகளை பார்ப்பது மக்களின் சிந்திக்கும் திறன், கண் பார்வை மற்றும் உடல் நலனைப் பாதிக்கிறது. அதிலிருந்து தப்பிக்க இத்தகைய புத்தக வாசிப்புப் பழக்கம் மிகவும் அவசியமானது" என பாராட்டியுள்ளார்.
அடுத்தகட்டப் பயணம்
கோர்பா மாநகராட்சி ஆணையர் அசுதோஷ் பாண்டே இந்த திட்டம் குறித்து பேசுகையில், "பிரபல எழுத்தாளர்கள் வினோத் சுக்லா மற்றும் சுரேந்திர துபே ஆகியோரின் நினைவாக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலகப் பேருந்து ஒரே இடத்தில் நிற்கப் போவதில்லை. நகரின் பல்வேறு வார்டுகள், குடியிருப்புப் பகுதிகள், பூங்காக்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று, புத்தகங்களை மக்களின் இருப்பிடங்களுக்கே கொண்டு சேர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
கழிவுப் பொருளைப் பயனுள்ளதாக மாற்றியதோடு, சமூகத்தில் மீண்டும் வாசிப்புப் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள கோர்பா மாநகராட்சியின் இந்த முயற்சிக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.