‘எதுவும் வேலை செய்யல’: அசாம் அருகே கொல்கத்தா - சாய்ராங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தடம்புரண்டது எப்படி? வெளியான கடைசி வீடியோ
ரயிலின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாததால், பெட்டிகள் தடம் புரண்டதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:40 PM IST
கவுகாத்தி: அசாம் குவஹாட்டியின் புறநகர்ப் பகுதியான திகரு ரயில் நிலையம் அருகே கொல்கத்தா - சாய்ராங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தண்டவாளத்தில் இருந்து விலகி தடம் புரண்டு விபத்திற்குள்ளாகின. இந்த விபத்தில் பயணிகள் யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மிசோரம் மாநிலம் சாய்ராங்கில் இருந்து கொல்கத்தா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ரயில், இன்று (நவம்பர் 11) காலை அதன் இன்ஜின் உட்பட ஐந்து பெட்டிகள் தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம் புரண்டு விபத்திற்குள்ளானது.
ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டது தொடர்பாக உடனடியாக வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வேயின் முத்த அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வேயின் மூத்த அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, மீட்பு மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகளைத் தொடங்கினர்.
மீட்புப் பணியில் ரயில்வே
எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாததே ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதாக ரயில்வேயின் தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வேயின் தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி (CPRO) அறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், “இன்று காலை சுமார் 6.54 மணியளவில், மற்றொரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் செல்வதற்காக அசாமில் உள்ள திகரு ரயில் நிலையத்தில் ரயில் எண் 13125 கொல்கத்தா - சாய்ராங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நிறுத்த முயன்றபோது, லோகோ பைலட்டால் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இதன் விளைவாக, ரயிலின் இன்ஜின் உட்பட 5 பெட்டிகள் தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம் புரண்டது.
மேலும், ரயிலில் பயணித்த அனைத்து பயணிகளும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர். இந்த ரயிலில் பயணித்த பயணிகள் மாற்று ரயில் மூலம் அவரவர் சேர வேண்டிய இடங்களுக்கு அழைத்து செய்யப்படுகின்றனர். இந்த விபத்து தொடர்பாக நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் உடனடியாக தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ரயில்வேயின் பொது மேலாளர் மற்றும் மற்ற அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடியோ பதிவு
இந்நிலையில், ரயிலின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாததே விபத்துக்கு காரணம் என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியபோதிலும், விபத்து நடப்பதற்குச் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, "எதுவும் வேலை செய்யவில்லை" என்று லோகோ பைலட் கூறுவது போன்ற ஒரு வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
At least six coaches of Train No 13125 Kolkata–Sairang Express derailed at Digaru railway station near Guwahati, Assam, around 6.54 am today It is said that the Loco Pilot failed to control the train's speed while allowing another train to pass An investigation has been ordered into the circumstances that led to the derailment, railway sources said Video shared by a railway source @RailMinIndia— Vijay Kumar S (@vijaythehindu) November 11, 2026
அந்தக் காணொளியில், "சிக்னல் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது. அவசரகால பிரேக் போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எதுவும் வேலை செய்யவில்லை." என்று லோகோ பைலட் கூறுகிறார். அதே நேரத்தில் மற்றொரு லோகோ பைலட் என்ஜினுக்குள் காணப்படுகிறார். சில வினாடிகளுக்குப் பிறகு, என்ஜின் தடம் விலகுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, பயணிகள் பெட்டிகளும் தடம் விலகுகிறது. இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
அசாம் முதலமைச்சர் விளக்கம்
இதனைத் தொடர்ந்து, ரயிலின் பெட்டிகள் தடம் புரண்டது தொடர்பாக வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வேயின் தலைமை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி கபிஞ்சல் கிஷோர் சர்மா கூறியபோது, “கொல்கத்தா - சாய்ராங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பெட்டிகள் தடம் புரண்டுள்ளன. இதுவரை எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை. ரயில்வேயின் மூத்த அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் உள்ளனர்” என்று தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், இந்தச் சம்பவத்தில் பயணிகள் யாரும் காயமடையவில்லை என்று ரயில்வே தெரிவித்த நிலையில், நான்கு பயணிகள் "சிறு காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்" என அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா கூறினார்.
இதுதொடர்பாக அசாம் முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், "இந்த நிலைமை குறித்து நாங்கள் ரயில்வே அமைப்புடன் நாங்கள் தொடர்ந்து இணைப்பில் உள்ளோம். சிக்கித் தவித்த அனைத்துப் பயணிகளுக்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவர்களின் பயணத்திற்காக மாற்று ரயிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.