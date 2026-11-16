ராமோஜி விருது பெற்ற 9 சாதனையாளர்கள் யார் யார்? - முழு விவரம்
இதழியல், கலை -கலாச்சாரம், ஊரக வளர்ச்சி- வேளாண்மை, அறிவியல் -தொழில்நுட்பம், மனிதநேய சேவை, பெண்கள் முன்னேற்றம், இளைஞர் ஐகான், கல்வி, மருத்துவம் - சுகாதாரம் ஆகிய 9 பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
Published : November 16, 2026 at 10:53 PM IST
விஜயவாடா: ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற இரண்டாம் ஆண்டு 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் 2026' வழங்கும் விழாவில் 9 துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.
இதழியல், கலை மற்றும் கலாச்சாரம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண்மை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், மனிதநேய சேவை, பெண் சாதனையாளர், இளைஞர் ஐகான் (Youth Icon), கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய ஒன்பது பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. விருது பெற்றவர்கள் பற்றிய விவரம்:
பொதிலி ராஜசேகர ராஜு - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண்மை
'தென் மண்டலத்தின் நீர் மனிதர்' என்று அழைக்கப்படும் நீர் பாதுகாப்பு ஆர்வலரான பொதிலி ராஜசேகர ராஜு, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா, கர்நாடகா முழுவதும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பைக் கொண்டு வர இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக உழைத்துள்ளார். அவர் 'தேசிய ஜல் சக்தி விருது', மற்றும் 'நீர் நாயகன்' விருதையும் பெற்றுள்ளார்.
வி.ருக்மிணி ராவ் - பெண் சாதனையாளர்
குடும்ப வன்முறை மற்றும் வரதட்சணைக் கொலைகளுக்கு எதிராக 1981-ல் டெல்லியில் 'சஹேலி வள மையம்' என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை தொடங்கினார் வி.ருக்மணி ராவ். பின்னர் தெலங்கானாவின் கிராமப்புறங்களில் பெண்களுக்கான கிராமிய வள மையத்தை நிறுவினார். பெண் விவசாயிகளுக்கும் நிலையான விவசாயத்திற்கும் ஆதரவளிக்கும் வகையில் 'மக்காம்' உள்ளிட்ட தளங்கள் மூலம் பணியாற்றி வருகிறார்.
டாக்டர் ஜெம்மா ஜே. எடசேரி - மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம்
டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி என்று அழைக்கப்படும் டாக்டர் ஜெம்மா ஜே. எடசேரி, தனது 66-ஆவது வயதில் ஒடிசாவின் களஹந்தி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பழங்குடி கிராமத்திற்கு குடிபெயர்ந்தார். அங்கு 'ஸ்வஸ்த்யா ஸ்வராஜ்' சங்கத்தை நிறுவினார்.
அவரது சங்கப் பணி, 79 கிராமங்களை சென்றடைந்து, மகப்பேறு, மலேரியா மற்றும் ஊட்டச்சத்துப் பராமரிப்பை வழங்குகிறது. மேலும் அவருடைய காசநோய் ஒழிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 96 சதவீத காசநோயாளர்கள் குணமடைந்துள்ளனர்.
டாக்டர் கணேஷ் பரையா - இளைஞர் ஐகான்
குஜராத் மாநிலத்தின் பாவ்நகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த டாக்டர் கணேஷ் பரையா, குள்ளத்தன்மையால் உயரம் குறைவாக இருப்பதாகக் கூறி மருத்துவப் படிப்பில் சேர தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி மறுத்தது. தடைகளை தாண்டி, மருத்துவம் பயில்வதற்காக ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சட்டப் போராட்டத்தை நடத்தினார்.
அவர் இப்போது குஜராத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் மருத்துவ அதிகாரியாகப் பணியாற்றுகிறார். உலகின் மிகவும் உயரம் குறைந்த மருத்துவர்களில் ஒருவராக அறியப்படுகிறார்.
இவரது வாழ்க்கைப் பயணம், மருத்துவம் மற்றும் பிற தொழில் சார்ந்த படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு உத்வேகமாக மாறியுள்ளது.
தேவேந்திர குமார் குப்தா - மனிதநேய சேவை
தெற்கு டெல்லியில் உள்ள ஒரு குடிசை பகுதியில் பிறந்து வளர்ந்த தேவேந்திர குமார் குப்தா, தனது எட்டு வயதிலேயே குழந்தை தொழிலாளியாக வேலை செய்யத் தொடங்கினார். சிறுவயதில் வாழ்வாதாரத்திற்காக பலூன்களை விற்று வந்தார். அவரது ஆரம்பகால அனுபவங்கள், சமூகத்தின் விளிம்பில் வாழும் குழந்தைகளும் குடும்பங்களும், எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களை அவருக்கு உணர்த்தின.
பின்னர், விளிம்புநிலை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க 'லாட்லி அறக்கட்டளை'யை நிறுவினார். அந்த அறக்கட்டளை மூலம், 35 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரின் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். தனது சேவைக்காக, தேசிய விருதுகளையும், நான்கு முறை தொடர்ச்சியாக குடியரசுத் தலைவர் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுள்ளார்.
வைக்கம் விஜயலட்சுமி - கலை மற்றும் கலாச்சாரம்
வைக்கம் விஜயலட்சுமி, கேரளாவைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி, கர்நாடக இசைக் கலைஞர் ஆவார். இவர் தனது தனித்துவமான குரலாலும், காயத்ரி வீணையை இசைப்பதில் தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் அறியப்படுகிறார்.
1981-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி, கேரளாவின் வைக்கம் நகரில் பிறந்த விஜயலட்சுமிக்கு பார்வைக் குறைபாடு உள்ளது. இருப்பினும், தனது ஐந்து வயதிலேயே தனது இசைத் திறமைகளை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கினார்.
குறிப்பாகப் பாடகர் கே.ஜே. யேசுதாஸால் ஈர்க்கப்பட்ட விஜயலட்சுமி, பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே மெல்லிசைகளைக் கற்றுக்கொண்டார். ராகங்கள் மற்றும் பல்வேறு இசை வடிவங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றார். தென்னிந்தியத் திரைப்படத்துறையிலும் செவ்விசையிலும் ஒரு தனித்துவமான குரலாகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார்.
அவரது இசைப் பயணம் விடாமுயற்சி, புதுமை, கலை மீதான நீடித்த அர்ப்பணிப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது. அவர் தனது அறக்கட்டளை மூலம் கல்வி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டையும் ஊக்குவிக்கிறார்.
அர்ஜுன் அருணாச்சலம் - அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
மின் பொறியாளரான அர்ஜுன் அருணாச்சலம், மருத்துவ தொழில்நுட்பத் துறையில் தொழில் முனைவோராக உள்ளார். இவர், நோய் அறியும் சோதனைகளை மலிவானதாகவும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதற்காகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
அர்ஜுன் அருணாச்சலம், பெங்களூருவில் இயங்கும் வோக்சல்கிரிட்ஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆவார். இவருடைய நிறுவனம், உள்நாட்டிலேயே 1.5 டெஸ்லா எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேனரை உருவாக்கியுள்ளது. ஸ்கேனர் கருவிகளை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதை தவிர்ப்பதையும், உள்நாட்டுத் திறன்களை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்படுகிறார்.
எம். சுசித்ரா - இதழியல்
கேரளாவைச் சேர்ந்த எம்.சுசித்ரா, மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக, பத்திரிகையாளராக உள்ளார். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நீதி குறித்து பல்வேறு செய்திக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார். பழங்குடியின பெண்களின் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, சட்டவிரோத சுரங்கம், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு மற்றும் பிரம்மபுரம் கழிவு பிரச்சினை ஆகியவற்றையும் செய்தியாக வெளியிட்டு மக்கள் மற்றும் அரசுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
சூழலியல் பாதிப்பால் ஏற்படும் மனித இழப்புகளை மையமாக வைத்து பல்வேறு செய்திக் கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். மேலும் இவர், 'வளரும் ஆசிய பத்திரிகையாளர்' விருதையும் பெற்றுள்ளார்.
மைத்ரேயி ஜிச்கர் - கல்வி
மைத்ரேயி ஸ்ரீகாந்த் ஜிச்கர், மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு கல்வி ஆர்வலர் மற்றும் சமூக தொழில் முனைவோர் ஆவார். இவர் புறக்கணிக்கப்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளை, குழந்தைகளுக்கு உகந்த கற்றல் மையங்களாக மாற்றுவதில் பெயர் பெற்றவர்.
'ஜீரோ கிராவிட்டி' என்ற அமைப்பை நிறுவி, 'தி ஹேப்பி ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்' என்ற திட்டத்தை நடத்தினார். இது அரசுப் பள்ளிகளில், குறிப்பாக நலிவடைந்த குழந்தைகள் படிக்கும் பள்ளிகளில், கற்றல் சூழலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு திட்டமாகும். இவருடைய திட்டத்தால் 100-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் புத்துயிர் பெற்றுள்ளன. பின்தங்கிய குழந்தைகளின் பொதுக் கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக 3,000-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் தன்னார்வலர்களை திரட்டியுள்ளார்.
பின்தங்கிய பின்னணியில் உள்ள குழந்தைகளுக்குக் கற்றலை மேலும் ஈடுபாடு மிக்கதாகவும், எளிதில் அணுகக் கூடியதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார்.