பீகாரில் ரூ.112 கோடியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரம்மாண்ட கோயில்
இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, பிரதமர் ஒருவருக்கு கோயில் கட்டப்படும் சிறப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்றுள்ளார். இந்த கோயிலில் பிரதமர் மோடியின் உயரத்திற்கு தங்கச் சிலை நிறுவப்பட உள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 2:21 PM IST
பாட்னா: பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பீகார் தலைநகர் பட்னாவில் பிரம்மாண்டமான கோயில் கட்ட திருநங்கைகள் நல வாரியம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, பிரதமர் ஒருவருக்கு கோயில் கட்டப்படும் சிறப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்றுள்ளார். இந்த கோயிலில் பிரதமர் மோடியின் உயரத்திற்கு தங்கச் சிலை நிறுவப்பட உள்ளது.
இந்த பிரம்மாண்ட கோயில் கட்டும் திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.112 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாட்னா நகரின் முக்கியப் பகுதியில் சுமார் 5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த கோயில் வளாகத்தை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
பீகார் சமூக நலத்துறையின் கீழ் ஆகஸ்ட் 2025-ல் அமைக்கப்பட்ட 28 உறுப்பினர்களை கொண்ட திருநங்கைகள் நல வாரியத்தின் முதல் கூட்டத்தில், வாரிய உறுப்பினர் டாக்டர் ராஜன் சிங் இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் இந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
பீகாரில் திருநங்கைகள் சமூகத்திற்கென தனியாக எந்த ஒரு பெரிய வழிபாட்டுத் தலமும் இல்லாத சூழலில், பிரதமர் மோடியை ஒரு தெய்வமாக ஏற்று இந்தக் கோயிலை அர்ப்பணிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 'திருநங்கைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2019' (Transgender Persons Act, 2019) தங்களுக்குச் சமூகத்தில் மிகப் பெரிய மறுவாழ்வையும், சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பையும் பெற்றுத் தந்துள்ளதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்தச் சட்டத்தின் மூலமே தங்களுக்குச் சமூக அங்கீகாரம், அரசுப் பணி உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் கிடைத்துள்ளதால், அதற்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாகவே இந்த கோயில் கட்டப்பட இருப்பதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
இது தொடர்பாக பேசிய பீகார் மாநில திருநங்கைகள் நல வாரியத் தலைவர் டாக்டர் ராஜன் சிங், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி எங்களுக்கு வெறும் அரசியல் தலைவர் மட்டுமல்ல. எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டுத் தந்து, சமூகத்தில் மரியாதையையும், உரிமைகளையும் வழங்கியவர். அவருக்கு கோயில் கட்டுவது எங்களின் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் கடமை" என்றார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கோயில் கட்டும் இந்தத் தீர்மானம் வாரியக் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அடுத்தகட்ட ஒப்புதலுக்காகவும் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்காகவும் பீகார் மாநில அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பீகார் மாநில அரசு நிலத்தை அடையாளம் கண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கியவுடன், இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் உடனே தொடங்கும் என வாரியப் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கோயில் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருப்பது சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது. திருநங்கைகளின் உரிமைகளை மீட்டெடுத்த தலைவருக்கு அவர்கள் காட்டும் அன்பு மற்றும் நன்றி என ஒரு தரப்பினர் வரவேற்றாலும், மற்றொரு தரப்பினர் இவ்வளவு பெரிய நிதியை கோயில் கட்டுவதற்குப் பதிலாக திருநங்கைகளின் உயர்கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் மருத்துவத்திற்காக நேரடியாகப் பயன்படுத்தலாம் என பதிவிட்டு வருகின்றனர்.