ETV Bharat / bharat

தமிழ்நாட்டு சிற்பி வடிவமைத்த 70 அடி விநாயகர் சிலை; ஆச்சரியமூட்டும் கைரதாபாத் விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு

கடந்த ஆண்டு சிலை உருவாக்க ரூ.1.05 கோடி செலவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக அது ரூ.1.20 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

'பஞ்சமுக சங்கடஹர மகா கணபதி'
'பஞ்சமுக சங்கடஹர மகா கணபதி' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியா முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டாலும், கைரதாபாத் விநாயகர் வழிபாடு என்பது உலகப்புகழ் பெற்றது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு விநாயகர் 'பஞ்சமுக சங்கடஹர மகா கணபதி' ஆக அங்கு காட்சி தருகிறார்.

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா தென் மாநிலங்களிலும் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் என்றாலும், தெலங்கானா மாநிலத்தில் கூடுதல் உற்சாகத்துடன் மக்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை கொண்டாடுவது வழக்கம். அதிலும் கைரதாபாத் (Khairatabad) பகுதியில, விநாயகர் வழிபாடு என்பது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாதது. இங்கு ஒவவ்வொரு ஆண்டும் கோலாகலத்திற்கும், கொண்டாட்டத்திற்கும் இம்மியளவும் குறைவில்லாமல் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

70 ஆண்டுகளாக தொடரும் பாரம்பரியம்

கைதராபாத் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மிக நீண்ட நெடிய வரலாறு உள்ளது. 1954-ஆம் ஆண்டு, மறைந்த சுதந்திர போராட்ட வீரரும், கவுன்சிலருமான சிங்காரி சங்கரய்யா, முதன் முதலில் உள்ளூர் நூலகம் ஒன்றில் ஒரு அடி உயரத்தில் விநாயர் சிலையை வைத்து விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை தொடங்கினார். தொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகள் நூலகத்தில் உள்ள அறையிலேயே விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் விநாயகர் சிலையின் உயரம் ஒரு அடி, இரண்டு அடி என அதிகரிக்கப்பட்டது. அறையின் உயரம் 9 அடி மட்டுமே இருந்ததால், விநாயகரின் உயரத்தை அதற்கு மேல் அதிகரிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

இதனை சரிசெய்யும் விதமாக நூலகத்திற்கு வெளியே சிறிய அளவிலான மேடை அமைக்கப்பட்டு சுமார் 10 அடி உயர விநாயகர் சிலை அமைக்கப்பட்டது. இன்றைக்கு இந்தியாவே கைதராபாத்தை உற்று நோக்குவதற்கான முதல்படி, அந்த 10 அடி விநாயகர் சிலையில் இருந்தே தொடங்கியது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனது கம்பீரமான தோற்றத்தாலும், புதுமையான கருப்பொருட்களாலும் இங்கு அமைக்கப்படும் விநாயகர் சிலை பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.

குறிப்பாக கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு, இங்கு அமைக்கப்படும் விநாயகர் சிலையின் உயரம் 60 அடியை எட்டியது. அதைத்தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் சில அடிகள் குறைக்கப்பட்டு 40 அடியில் விநாயர் சிலை அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், உயரத்தை குறைக்கும் முடிவுக்கு பக்தர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், கைதராபாத் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவின் 70-வது ஆண்டை குறிக்கும் வகையில், இந்த ஆண்டு 70 அடி உயர விநாயகர் சிலை அங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாட்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நிறைவடைந்து பொதுமக்கள் விநாயகர் சிலையை தரிசித்து செல்கிறார்கள். வழக்கமாக 11 நாள்களுக்கு பிறகே விநாயகர் கரைக்கப்படுவார் என்பதால், இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் கைதராபாத் நகரமே திருவிழா கோலம் பூண்டிருக்கும்.

1954-இல் சிங்காரி சங்கரய்யாவால் தொடங்கப்பட்ட இப்பணியை, அவருக்கு பின்னர் அவரது சகோதரர் சுதர்சன் ஏற்றுக்கொண்டார். அதன் பிறகு சுதர்சனின் மகன் ராஜ்குமார் அப்பொறுப்பை ஏற்று இன்று வரை விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை கோலாகலமாக நடத்தி வருகிறார். சிங்காரி குடும்பத்தினர் தலைவர் பொறுப்பை வகித்தாலும், உள்ளூர் மக்கள் அனைவரும் கொண்டாட்டங்களில் எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கிறார்கள்.

முக்கியத்துவம் பெறும் விநாயகர் சிலை வடிவமைப்பு

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிலை உருவாக்குவது மற்றும் பெயரிடுதல் தொடர்பாக அறிஞர்களுடன் விழா அமைப்பாளர்கள் கலந்தாலோசிக்கின்றனர். அவர்களின் இறுதி முடிவின் படியே சிலை உருவாக்கப்படுகிறது. இதற்காக முதலில் டிஜிட்டல் மாதிரியில் சிலை உருவாக்கப்படுகிறது. அது அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் மட்டுமே ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கான விநாயகர் சிலை உருவாக்கம் என்பது தொடங்கப்படும். இந்த ஆண்டு சுமார் 70 அடியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைக்கு 'பஞ்சமுக சங்கடஹர மகா கணபதி' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஆரம்ப காலத்தில் சிலையின் உயரம் பத்து அடி வரை இருந்தபோது, அவை தூல்பேட்டில் இருந்து வாங்கப்பட்டன. ஆனால் உயரம் அதிகரித்ததால், அவை நேரடியாக மண்டபத்திலேயே வடிவமைக்கப்பட்டன. ஆரம்ப காலத்தில் சிலைகளை உள்ளூர் சிற்பி வடிவமைத்த நிலையில், 1978 முதல் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சின்னசாமி ராஜேந்திரன் அவற்றை வடிவமைத்து வருகிறார். அவரது மேற்பார்வையில் 14 அடியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த விநாயகர் சிலைகள் இன்று 70 அடியை தொட்டு, பக்தர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

வழக்கமாக 11 நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழா, இந்த ஆண்டு 12 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது. சிலை கரைப்பு நிகழ்வு இந்த ஆண்டு அக்.25-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. கடந்த ஆண்டு சிலை உருவாக்க ரூ.1.05 கோடி செலவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக அது ரூ.1.20 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையே, சிலை கரைப்பு நிகழ்விற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு சார்பில் கிரேன் வசதி செய்து தரப்படும். அதைப்போலவே நன்கொடையாளர்கள் இழுவை வண்டியை வழங்கி வருகிறார்கள்.

இப்படி பலரின் கூட்டு முயற்சியின் வெளிப்பாடாக உருவாக்கப்படும் கைதராபாத் விநாயகர் சிலைகள் பல தசாப்தங்களாக பக்தர்களுக்கு ஆச்சரியமளிக்கும் ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது என்றால் அது மிகையல்ல!

TAGGED:

70 FEET VINAYAGAR
கைரதாபாத் விநாயகர்
பஞ்சமுக சங்கடஹர மகா கணபதி
விநாயகர் சிலை
KHAIRATHABAD GANESH STORY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.