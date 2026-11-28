ரூ. 12 கோடி கேரளம் பம்பர் லாட்டரி முடிவுகள்: கோடிகளை அள்ளிய ‘டிக்கெட் எண்’ இதுதான்
கேரளத்தில் பூஜா பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் முடிவில் இரண்டாம் பரிசு வென்ற 10 பேருக்கு தலா 50 லட்ச ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
Published : November 28, 2026 at 5:06 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளம் மாநில லாட்டரித் துறை சார்பில் 12 கோடி ரூபாயை முதல் பரிசாக கொண்ட பூஜா பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
கேரளம் மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் பூஜா பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (நவம்பர் 28) நடைபெற்றது. இந்த பூஜா பம்பர் லாட்டரியின் குலுக்கலில் முதல் பரிசான 12 கோடி ரூபாய், பாலக்காட்டில் விற்கப்பட்ட JC 234427 என்ற லாட்டரி டிக்கெட்டுக்கு கிடைத்துள்ளது.
ரூ. 12 கோடி வென்றவருக்கு எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும்
இந்த பூஜா பம்பர் லாட்டரியின் குலுக்கல் முடிவில் முதல் பரிசு வென்ற JC 234427 என்ற டிக்கெட் எண்ணிற்கு ரூ. 12 கோடி பரிசு கிடைத்துள்ளது. ஆனால் இதில் முழு தொகையும் முதல் பரிசு வென்றவருக்கு கிடைக்காது. கேரள லாட்டரி விதிகளின்படி, டிக்கெட் விற்ற ஏஜெண்டுக்கு 10 சதவீதம் கமிஷனாக வழங்கப்படும்.
அதன்படி, ரூ. 12 கோடியில் இருந்து முதலில் ரூ. 1.20 கோடி கழிக்கப்படும். மீதமுள்ள ரூ. 10.80 கோடிக்கு வருமான வரி (TDS) கணக்கிடப்படும். இந்திய வருமான வரி சட்டத்தின்படி, லாட்டரி வெற்றித் தொகைக்கு 30 சதவீத டி.டி.எஸ் (TDS) விதிக்கப்படும். அதாவது, ரூ. 10.80 கோடியில் 30 சதவீதமான ரூ. 3.24 கோடி மத்திய அரசின் வரியாக லாட்டரி தொகையில் இருந்து கழிக்கப்படும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீதமுள்ள ரூ. 7.56 கோடி முதல் பரிசு வென்றவரின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். ஆனால், வரிப் பொறுப்பு இத்துடன் முடிவடையாது. ரூ. 7.56 கோடி வங்கிக் கணக்கில் வந்த பிறகும், பரிசு பெற்றவர், தனது ஆண்டு வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்யும்போது, இந்த வருமானத்திற்கு பொருந்தும் கூடுதல் கட்டணம் (Surcharge) மற்றும் செஸ் (Cess) ஆகியவற்றை தனியாக செலுத்த வேண்டும்.
மற்ற பரிசுகளின் விவரம்:
இரண்டாம் பரிசு - 10 பேருக்கு தலா ரூ. 50 லட்சம் (மொத்தம் 5 கோடி ரூபாய்)
மூன்றாம் பரிசு - 10 பேருக்கு தலா ரூ. 5 லட்சம்
நான்காம் பரிசு - 5 பேருக்கு தலா ரு. 3 லட்சம்
ஐந்தாம் பரிசு - 10 பேருக்கு தலா ரூ. 2 லட்சம்
ஆறுதல் பரிசு - 4 பேருக்கு தலா ஒரு லட்ச ரூபாய்
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இந்த பூஜா பம்பர் லாட்டரி குலுக்கலில் வெற்றி பெற்ற எண்களின் பட்டியலை கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
வெற்றி பெற்ற எண்கள்:
முதல் பரிசு (ரூ. 12 கோடி)
JC 234427
இரண்டாம் பரிசு (தலா ரூ. 50 லட்சம்)
JA 400634
JA 969347
JB 346893
JB 866718
JC 648565
JC 682550
JD 304468
JD 766007
JE 324064
JE 632364
மூன்றாம் பரிசு (தலா ரூ. 5 லட்சம்)
JA 228134
JA 869182
JB 380564
JB 684041
JC 780335
JC 968355
JD 269757
JD 688447
JE 450449
JE 861047
நான்காம் பரிசு (தலா ரூ. 3 லட்சம்)
JA 312845
JB 663775
JC 783309
JD 762643
JE 830356
ஐந்தாம் பரிசு (தலா ரூ. 2 லட்சம்)
JA 730208
JA 930367
JB 869787
JB 981606
JC 142529
JC 566963
JD 893147
JD 906642
JE 482746
JE 576040
பரிசுத்தொகையை பெறுவது எப்படி?
பரிசு வென்றவர்கள், குலுக்கல் நடைபெற்ற நாளில் இருந்து 30 நாள்களுக்குள் அசல் டிக்கெட் மற்றும் தேவையான ஆவணங்களுடன் லாட்டரி இயக்குநரகத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். டிக்கெட்டின் பின்புறத்தில் வெற்றி பெற்றவரின் பெயர், முகவரி மற்றும் கையெழுத்து தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
மேலும், பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு, வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் நகல் மற்றும் அரசின் பதிவு பெற்ற அதிகாரியால் சான்று அளிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றையும் சமர்பிக்க வேண்டும்.