கேரளா திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி: முதல் பரிசான ரூ.30 கோடிக்கு உரிமைக் கோரிய அதிர்ஷ்டசாலி
நேரடியாக லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுகாத அதிர்ஷ்டசாலி, ஒரு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் தனது லாட்டரி டிக்கெட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஒப்படைத்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 9:14 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளா திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரியில் முதல் பரிசான ரூ.30 கோடிக்கு ஒருவர் உரிமை கோரியிருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. லாட்டரி ரிசல்ட் வெளியாகி பல நாட்களாகியும், ரூ.30 கோடிக்கு யாரும் உரிமை கோராமல் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது சஸ்பென்ஸ் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
கேரளாவில் அந்த மாநிலஅரசாங்கமே லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. தினசரி லாட்டரி முதல் பம்பர் லாட்டரி வரை அங்கு விற்பனையாகி வருகின்றன.
தினசரி லாட்டரி மட்டுமின்றி, பருவமழை பம்பர், பூஜா பம்பர், கோடைக்கால பம்பர், ஓணம் பம்பர், விஷு பம்பர், கிறிஸ்துமஸ் பம்பர் என பெரிய தொகைகளுடன் மெகா பம்பர் லாட்டரிகள் விற்பனைக்கு வரும். இவற்றில் ரூ.10 கோடி, ரூ.15 கோடி, ரூ.20 கோடி, ரூ.25 கோடி மெகா பரிசுத்தொகையுடன் பம்பர் லாட்டரிகள் வரிசையாக களமிறங்கும்.
திருவோணம் பம்பர் லாட்டரி
இதனிடையே, இதுவரை ரூ.25 கோடி மட்டுமே மிகப்பெரிய பம்பர் லாட்டரியாக இருந்து வந்தது. ஆனால், இரு மாதங்களுக்கு முன்பு ஓணம் பண்டிகைக்காக ரூ.30 கோடி பரிசுத்தொகையுடன் மெகா பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை கேரளா அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த அளவுக்கு பெரிய பரிசுத்தொகையை அறிவிப்பது கேரளா லாட்டரி வரலாற்றிலேயே இதுவே முதன்முறை ஆகும்.
இவ்வளவு பெரிய பரிசுத்தொகை என்பதால் இந்த ஓணம் பம்பர் லாட்டரி வாங்குவதில் கடும் போட்டி நிலவியது. கேரளா மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களும் இந்த மெகா பம்பர் லாட்டரிகளை வாங்கினர். ஒரு லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை ரூ.500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. மொத்தம் 90 லட்சம் லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் அச்சிடப்பட்ட நிலையில், அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்றுத் தீர்ந்தன. ரூ.450 கோடிக்கு இந்த மெகா பம்பர் லாட்டரிகள் விற்கப்பட்டன.
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யார் அந்த கோடியில் ஒருவர்?
இதனிடையே, கடந்த மாதம் 26-ஆம் தேதி, திருவோணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. அதன்படி, TL 360615 என்ற அதிர்ஷ்ட எண் ரூ.30 கோடியை அலேக்காக தூக்கியது. கண்ணூரில் உள்ள ஒரு லாட்டரி ஏஜென்சியில் விற்கப்பட்ட டிக்கெட் இது என கேரள அரசு தெரிவித்தது. எனினும், இந்த ரூ.30 கோடியை தட்டித் தூக்கிய அதிர்ஷ்டசாலி யார் என்றே தெரியாமல் இருந்தது. அதனால் கேரள அரசாங்கம் அவரை வலைவீசி தேடி வந்தது.
இந்நிலையில், கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களுக்கு பிறகு, திருவோணம் பம்பர் லாட்டரியில் முதல் பரிசான ரூ.30 கோடியை வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி வெளியே வந்துள்ளார். எனினும், நேரடியாக லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுகாத அவர், ஒரு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் தனது லாட்டரி டிக்கெட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஒப்படைத்து, அந்த வங்கியின் மூலமாக கேரளா லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுகியிருக்கிறார். மேலும் தனது பெயர், விவரத்தை யாரும் வெளியிடக் கூடாது என்ற நிபந்தனையையும் அவர் விதித்துள்ளாக கூறப்படுகிறது. எனவே, கடைசி வரை ரூ.30 கோடியை வென்ற அதிர்ஷ்டசாலியின் முகம் யாருக்குமே தெரிய வராது.
ஏன் இந்த முடிவு?
லாட்டரியில் மெகா பம்பர் பரிசு வென்ற நபர்கள், நேரடியாக கேரளாவில் உள்ள லாட்டரி அலுவலகத்தை அணுகுவது கடந்த காலங்களில் வழக்கமாக இருந்தது. அவ்வாறு செல்லும்போது, அவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்ற அனைத்து விவரங்களும் ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிடப்பட்டு விடும். இதனால் அந்த நபர்களை நண்பர்கள், உறவினர்கள் மட்டுமின்றி தெரிந்தவர்கள், தெரியாதவர்கள் வரை பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்யக்கூடும் என்ற அச்சம் சிலருக்கு நிலவியது. இதனை விரும்பாதவர்கள், ஏதேனும் வங்கியை அணுகி, ஆவணங்களை ஒப்படைத்து சத்தமே இல்லாமல் பரிசுத்தொகையை பெற்று சென்றுவிடுகின்றனர்.
எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும்?
முதல் பரிசாக ரூ.30 கோடியை வென்றிருந்தாலும், அதிர்ஷ்டசாலிக்கு இந்த முழுமையான தொகை கிடைக்காது. ஏஜென்சி கமிஷன் 10% ( ரூ.3 கோடி) டிக்கெட்டை விற்ற ஏஜென்சிக்கு சென்றுவிடும். மீதமுள்ள ரூ.27 கோடிக்கு 30 சதவீதம் வருமான வரி கட்ட வேண்டும். அதன்படி, ரூ.8.10 கோடியை வருமான வரித்துறை பிடித்துவிடும். புதிய வரி வதிப்பு விதிகளின் கீழ் 25 சதவீதம் உப வரியாக விதிக்கப்பட்டு, அதில் ரூ.2.02 கோடி சென்றுவிடும். இதையடுத்து, செஸ் வரியாக ரூ.40.50 லட்சம் கழிந்துவிடும். இறுதியாக ரூ.16.47 கோடி தான் வெற்றி பெற்றவருக்கு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
லாட்டரி டிக்கெட்டை விற்றவர் சொல்வது என்ன?
இதுகுறித்து, அந்த அதிர்ஷ்ட எண் லாட்டரி டிக்கெட்டை விற்ற சுஜித்தை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். அவர் கூறுகையில், "அந்த குறிப்பிட்ட டிக்கெட்டை யார் என்னிடம் வாங்கினார் எனத் தெரியவில்லை. இதுவரை அவர் என்னை தொடர்பு கொள்ளவில்லை. அவர் விரைவில் என்னிடம் வருவார்" என்றார்.