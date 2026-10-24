கேரள ஆளுநர் மாளிகையில் அசைவ உணவுக்கு தடையா? காங்கிரஸ் கண்டனம் - ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்
கேரள மக்கள் பல தலைமுறைகளாகக் கடைப்பிடித்து வரும் உணவு பழக்கத்தை மாற்ற முயற்சிப்பது அல்லது அவர்கள் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என உத்தரவிடுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என எம்.பி கே.சி.வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 3:13 PM IST
திருவனந்தபுரம்: மக்கள் மாளிகையில் சைவ உணவு மட்டுமே சமைக்க வேண்டும் என எவ்வித உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என கேரள ஆளுநர் மாளிகை விளக்கமளித்துள்ளது.
கேரளம் மாநிலத்தின் ஆளுரான இருந்த ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டத்தையடுத்து, ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் கேரளாவின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். அதன்படி, நேற்று (அக்.23) ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் ஆளுநராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
இந்நிலையில், ஆளுநரின் மக்கள் மாளிகையில் இனி அசைய உணவு சமைக்கக்கூடாது என்றும், சைவ உணவு மட்டுமே சமைக்க வேண்டும் என ஆளுநர் ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் உத்தரவிட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின.
இதற்கு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான கே.சி.வேணுகோபால் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்ட அவர், “மக்கள் மாளிகையில் சைவ உணவு மட்டுமே சமைக்க வேண்டும் என ஆளுநர் உத்தரவிட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. கேரளம், பல்வகை உணவு கலாச்சாரத்தைக் கொண்ட மாநிலமாகும். மேலும், இது கடற்கரையோர மாநிலமாக இருப்பதால், இங்கு மீன்கள் தாராளமாகக் கிடைக்கிறது. அதே நேரம், தாங்கள் என்ன உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்ற உரிமை அனைத்து மக்களுக்கும் உள்ளது.
கேரள மக்கள் பல தலைமுறைகளாகக் கடைப்பிடித்து வரும் உணவு பழக்கத்தை மாற்ற முயற்சிப்பது அல்லது அவர்கள் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என உத்தரவிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கிய அடிப்படை உரிமைகளை கேள்விக்குள்ளாக்குவதாக உள்ளது.
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் இதுபோன்று தனிமனிதர்களின் உரிமைகளை அவர்களின் அதிகாரத்தைக்கொண்டு மாற்ற நினைப்பது மாண்பு கிடையாது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சங்பரிவாரின் காவிக் கொள்கை
மேலும், “ஆளுநரின் இந்த செயல் சங்பரிவாரின் காவி கொள்கையாகும். கேரளத்தில் அதனை பரப்ப முதல் படியாக இதை நடைமுறைப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். ஆளுநர் சைவ உணவை சாப்பிடுவதற்கு யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால், மக்கள் மாளிகையின் சமையல் அறை அவரின் உணவு பழக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே இயங்க வேண்டும் என கூறுவதையே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்களை பாதிக்கிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதே போன்று, கேரளம் உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலாவும், யார் என்ன உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்பது அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம். அதனை ஒருவர் நிர்ணயிக்கக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மக்கள் மாளிகை விளக்கம்
இந்த சூழலில், இதற்கு மக்கள் மாளிகை தரப்பில் வெளியான விளக்கத்தில், சைவ உணவு மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் என எந்தவித சுற்றறிக்கையும் அனுப்பவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் சைவ உணவு பழக்கம் கொண்டதால், அவருக்கு சைவ உணவு மட்டுமே அளிக்க வேண்டும் என மட்டுமே வாய்வழியில் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும், மக்கள் மாளிகையில் பணி செய்யும் ஊழியர்களுக்கான உணவில் எந்தவித மாற்றமும் அறிவுறுத்தப்படவில்லை எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது..
இதுகுறித்து விளக்கமளித்த ஆளுநரின் தனி செயலாளர் பி.ஸ்ரீகுமார், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேவையற்ற சர்ச்சை கிளப்பப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.